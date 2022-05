Acht Klassen sollen wegen Umbaus in Containern unterrichtet werden

Ein Beispiel für Schulcontainer © Schulze

So nicht, meinte jetzt der städtische Bauausschuss zu einer Bauvoranfrage des Landratsamts. Problem: Etliche Schüler sollen in Containern unterrichtet werden,

Puchheim – Der Kreis will seine beiden Puchheimer Schulen – Gymnasium und Realschule – umbauen und erweitern und plant für die Bauzeit, bis zu acht Klassen in Container auszulagern. Die allerdings würden nach einem ersten Entwurf nicht nur den kompletten Lehrer-Parkplatz der Realschule in Beschlag nehmen, sondern auch viel Grün kosten. Die Stadt verlangt nun, die Behelfsbauten zweigeschossig zu bauen.

Was genau der Landkreis vor hat, konnte auch Bürgermeister und Kreisrat Norbert Seidl (SPD) nicht sagen. Beide Schulen bräuchten aber neue oder zusätzliche Klassenzimmer. Möglicherweise auch, weil es noch keine konkrete Umbauplanung gibt, wird mit einer Auslagerungszeit von fünf bis zehn Jahren gerechnet. Wenn man sehe, wie lange die neue Turnhalle dort gebraucht habe, sei das wohl ein realistischer Zeitraum, meinte der Rathaus-Chef.

Die Stadt würde den Volksfestplatz – nur außerhalb der Wiesn-Zeiten – als Ersatz-Parkplatz zur Verfügung stellen. Eine zweireihige Container-Anlage auf über 800 Quadratmetern galt aber im Ausschuss als zu „ausladend“ und „flächenfressend“, zumal der Kreis auch noch Fahrrrad-Abstellmöglichkeiten im bisherigen Grünstreifen an der Bürgermeister-Ertl-Straße vorgesehen hatte. Die acht Klassenräume, ein Lehrerzimmer und Sanitäranlagen übereinander zu stapeln könnte allerdings der Maßgabe widersprechen, dass Schulen barrierefrei sein müssen.

Utopisch

Ob dies auch für Interimslösungen wie das Ausweichquartier gilt, ist unklar. Und im Zweifelsfall dürfe man dem Landkreis schon einen höheren Planungs- und Genehmigungsaufwand zumuten, fand Seidl.

Vergraulen will man den Kreis allerdings auch nicht. Wolfgang Wuschig (ubp) hatte angesichts der beengten Platzverhältnisse im Schulzentrum gefragt, ob der Kreistag nicht auch an einen „anderen Schulstandort“ denke und eine „Realschule in Eichenau“ ins Gespräch gebracht.

Rechne man Grunderwerb, Neubau und notwendige Sportanlagen zusammen, käme man in die Nähe von 100 Millionen Euro, entgegnete Seidl. Also unfinanzierbar und utopisch. (op)

