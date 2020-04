Unfall im Kreisverkehr

Puchheim - Mit leichten Verletzungen ist ein 80-jähriger Radler davon gekommen, der im Kreisverkehr zwischen Eichenau und Puchheim angefahren wurde.

Der Münchner war am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Rad aus Puchheim kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Er wollte in Richtung Eichenau weiterfahren. Eine 76-jährige Puchheimer Autofahrerin übersah den Radler und fuhr ihn an. Der alte Mann stürzte, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Nach kurzer ärztlicher Behandlung konnte er seine Fahrt fortsetzen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von 1000, am Rad von 100 Euro.