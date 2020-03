Hakenkreuze und Schmierereien an Schule - Polizei ist Jugendgruppe auf der Spur

Mehrere Jugendliche haben sich über das Schulzentrum hergemacht, Gegenstände mit Graffiti besprüht und Hakenkreuze in Scheiben geritzt. Dabei wurden sie gefilmt.

Im Schulzentrum Puchheim haben Jugendliche mit Schmierereien und Verunstaltungen einen fünfstelligen Euro-Schaden verursacht.

haben Jugendliche mit einen fünfstelligen Euro-Schaden verursacht. Durch Aufzeichnungen wurde die Tat festgehalten.

wurde die Tat festgehalten. Nun hoffen die Ermittler auf ein Entgegenkommen der Unruhestifter.

Puchheim - Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag, 29. Februar, im gesamten Schulzentrum Puchheim mehrere Wände und Fensterscheiben beschmiert - sie haben einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. In den Faschingsferien schlichen sie sich auf das Schulgelände an der Bürgermeister-Ertl-Straße und sprühten vor allem Hakenkreuze und den Schriftzug „SFTK“ an die Gebäude von Realschule und Gymnasium. Das teilte die Polizei jetzt mit.

„Besonders ärgerlich“ sei, dass die Täter darüber hinaus noch drei Hakenkreuze in die Fensterscheiben des Gebäudes mit einem spitzen Gegenstand geritzt haben, sagt Andreas Ruch, Polizeihauptkommissar bei der Polizei Germering. Die Scheiben mussten komplett ersetzt werden.

Hakenkreuz-Schmierereien an Schule: Mindestens fünf Täter auf Bildmaterial zu sehen

Die Germeringer Polizei sei allerdings sehr zuversichtlich, dass sie schon bald die Täter finden wird. „Es existiert ein mehrstündiges, durchaus verwertbares, Bildmaterial aus der Tatnacht, welches nun von den szenekundigen Beamten der Inspektion analysiert wird“, sagt Ruch. Deshalb wisse man nach ersten Erkenntnissen, dass die Sprayer „jugendlich und überwiegend männlich“ seien.

Die Beamten gehen von mindestens fünf Tätern aus, unter ihnen eventuell ein Mädchen, sagt Ruch - es könnten aber auch mehr gewesen sein. Das stelle sich heraus, sobald das Video ausgewertet ist. Die Täter werden nun dazu aufgerufen, sich freiwillig bei der Polizei zu stellen - um so einen unangenehmen Besuch der Beamten im Unterricht oder zu Hause zu vermeiden. Noch läuft die Strafanzeige gegen Unbekannt - das dürfte sich aber bald ändern, so Ruch.

Wie merkur.de* berichtet, hat die Polizei eine Graffiti-Serie in Herrsching aufgeklärt - es gibt zwei Verdächtige. Ein Eishockey-Fan aus Miesbach ließ sich dabei erwischen, wie er an einer Raststätte Graffiti versprühte - auch dazu findet sich ein Artikel auf dem Münchner Portal.

Auf merkur.de* findet sich auch ein Bericht, über die Tat zweier junger Sprayer, die von der Tölzer Polizei erwischt wurden. Dort gibt es auch einen Artikel zu einem Sprayer, der sich an einer S-Bahn in Altomünster zu schaffen machte und dabei gefilmt wurde.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

K. Braun