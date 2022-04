Ein Geschäftsmann mit der Seele eines Künstlers

Von: Ulrike Osman

Alois Harbeck war voller Kreativität. © mm

Alois Harbeck ist im Alter von 82 Jahren gestorben. In Puchheim zeigte er zahlreiche Ausstellungen.

Puchheim – Alois Harbeck war in zwei Welten zu Hause. Auf der einen Seite war da die Kunst, seine Passion seit frühester Jugend – auf der anderen das Familienunternehmen, das er von seinen Eltern übernahm und weiterführte. Er hat diese zwei Welten nie als widersprüchlich empfunden – erst zusammen ergaben sie für ihn „eine runde Sache“.

Das sagt Harbecks Tochter Laura Stieber, sein einziges Kind, das ihn mit fast 50 Jahren späte Vaterfreuden erleben ließ und mittlerweile in dritter Generation das Immobilienunternehmen fortführt. Seine Leidenschaft für schöne Dinge habe ihr Vater in der Kunst und der Architektur gleichermaßen ausgelebt.

Harbeck kam 1939 in München zur Welt, besuchte die Klosterschule in Ettal und machte sein Abitur in München am Wilhelms-Gymnasium, wo sein Großvater Zeichenlehrer war. Harbeck selbst zeichnete und malte seit Kindertagen. „Als ich mit acht oder neun Jahren einmal krank im Bett lag, haben meine Mutter und meine Großmutter mich zum Zeichnen motiviert“, erinnerte er sich einmal im Gespräch mit dem Tagblatt.

Sein erstes Bild war eine Bleistiftzeichnung. Sie zeigte einen Baum, all seiner Blätter beraubt. „Der böse Wind“ nannte der Bub sein Werk. Der Baum blieb ein beherrschendes Thema seiner Kunst – ein Motiv, das er mal persönlich interpretierte, um Gemüts- und Seelenzustände auszudrücken, mal gesellschaftlich-politisch. Weite Landschaften voller dürrer, kahler Bäume waren in den 1980er-Jahren seine künstlerische Antwort auf die Schlagzeilen über das Waldsterben.

Akademie der bildenden Künste

Dank der Familienimmobilien, die er hauptberuflich verwaltete, musste Harbeck von seiner Kunst nicht leben, sich keinem Trend beugen und keinem Publikumsgeschmack hinterherlaufen. Dennoch wollte er nicht als Hobby-Künstler gesehen werden, was seinem umfassenden theoretischen und praktischen Wissen auch nicht gerecht geworden wäre – schließlich war er promovierter Kunsthistoriker und Absolvent der Akademie der Bildenden Künste. Seine Werke wurden in der Neuen Pinakothek in München gezeigt, in New York, Miami, Athen und Zürich.

Mit Puchheim verband ihn der familieneigene Gutshof, auf dem er als Kind jedes Wochenende verbrachte. Später packte er gern in der Landwirtschaft mit an. Seine Familie hatte den Ort nachhaltig mitgeprägt – der Vater betrieb hier eine Lohnkutscherei und Müllfabrik in Diensten der Landeshauptstadt. Die Anlage zählte zu den fortschrittlichsten ihrer Zeit und gilt als eine der ältesten Recyclinganlagen überhaupt. Sie war die Keimzelle des Stadtteils Puchheim-Bahnhof.

Der Kunstraum

Bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg wurden fast alle 300 Pferde der Harbecks getötet. Und da die Stadt München nach dem Krieg ihre Müllabfuhr selbst übernahm, wurde die Fabrik in Puchheim geschlossen. Auf dem Gutshof gab es jedoch auch weiterhin Pferde. Alois Harbeck saß sein Leben lang gern im Sattel – sein ältestes Pferd hat ihn jetzt überlebt.

Im Jahr 2018 erfüllte sich der Künstler einen großen Wunsch. Er eröffnete nämlich im Dachgeschoss des ehemaligen Gutshofs den „Kunstraum Alois Harbeck“. Hier zeigte er in wechselnden Ausstellungen sein vielseitiges Werk.

Bis zuletzt blieb er diskussionsfreudig und interessiert am gesellschaftlichen und politischen Geschehen. Und er blieb außerdem kreativ – allein in den beiden Corona-Jahren entstanden insgesamt 49 Bilder. Dass er wenige Monate vor seinem Tod zum ersten Mal Großvater wurde, war seine letzte große Freude. Alois Harbeck wurde 82 Jahre alt.

