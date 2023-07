Puchheim hat Probleme mit Dach-Solaranlagen

Soalaranlagen auf Dächern kommunaler Einrichtungen können zum Problem werden. Das wurde jetzt im Puchheimer Umweltausschuss berichtet. © dpa

Mit dem Ausbau der Photovoltaik auf stadteigenen Dächern in Puchheim gibt es Probleme, wie jetzt im Umweltausschuss des Stadtrats deutlich wurde.

Puchheim – Das wirtschaftlichste (und wahrscheinlich auch vernünftigste) Modell, die Eigenversorgung der Immobile durch Solarstrom, ist nur dann unverfänglich, wenn der Eigentümer das Gebäude selbst oder für eigene Zwecke nutzt. Das ist zum Beispiel bei Schulen und Rathaus, theoretisch auch Kulturzentrum oder Schwimmbad der Fall.

Anders aber die Situation, wenn die Liegenschaften – und das nicht als Wohnungen – an Dritte vermietet sind, etwa an Feuerwehr, Kindertagesstätten oder Sportverein. Dann würde die Stadt als Stromanbieterin auftreten, was eine Reihe von rechtlichen Fragen und Verpflichtungen aufwerfen und erheblichen Aufwand bedeuten würde. Zudem gibt es für die Pächter keine Abnahmeverpflichtung, sie können ihren Anbieter frei wählen. Das könnte, so die Befürchtung, zu wirtschaftlichen Risiken führen, auch wenn die eigenproduzierte Elektrizität eigentlich konkurrenzlos günstig sein müsste.

Dach des SV Puchheim wäre für eine PV-Anlage geeignet

An einem demnächst möglicherweise aktuellen Beispiel wurden die Optionen im Ausschuss durchgespielt: Dem umgebauten Clubheim des SV Puchheim, auf dem das Dach für eine PV-Anlage vorgerüstet ist. Hier könnte man die Solaranlage dem Verein verpachten, der aber nicht unbedingt Interesse daran haben muss. Man könnte einen Drittpächter suchen, was sich bei solchen Kleinanlagen aber immer schwieriger gestaltet. Oder den selbstgemachten Strom ins allgemeine Netz einspeisen, was angesichts der mittlerweile geringen Vergütungen aber jedenfalls eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich machen würde.

Angesichts solcher Unwägbarkeiten folgte der Ausschuss einem Vorschlag des Umweltamtes: Abweichend von der ursprünglichen Prioritätenliste sollen jetzt erstmal die Gebäude mit Modulen bestückt werden, die zweifelsfrei eigenen Zwecken dienen, also der Neubauteil der Laurenzer Grundschule und das benachbarte Kinderhaus sowie das Rathaus. Mit dem SV Puchheim wird es noch Gespräche geben müssen.

