Reiche Frau vermacht Grundstück: Hier soll ein Park für alle entstehen

In das Projekt Bründl-Park im Norden Puchheims kommt Bewegung. Landschaftsarchitektur-Studenten haben das Areal unter die Lupe genommen.

Puchheim – Sie sollen Konzepte erarbeiten, wie das Gelände, dass der Bürgerstiftung für den Landkreis vermacht wurde, genutzt werden kann. Immobilienhaien dürfte bei dem Gelände das Wasser im Munde zusammenlaufen. Gut 5000 Quadratmeter, mitten in Puchheim zwischen der Sandberg- und der Münchner Straße gelegen – ein Filetgrundstück. Nur die vielen großen alten Bäume dürften sie stören. Doch das ist hypothetisch. Denn Makler oder Bauträger werden das Areal nie in die Finger bekommen. Dafür hat Tamara Bründl gesorgt. Die Puchheimer Fotografin hat das Grundstück der Bürgerstiftung für den Landkreis vermacht – mit der Auflage, daraus einen für alle zugänglichen Park zu machen.

Studentenwettbewerb über die Zukunft des Parks

Damit wird jetzt begonnen. Im Rahmen eines Studentenwettbewerbs haben angehende Landschaftsarchitekten der Technischen Universität (TU) München das Gelände untersucht. Sie sollen Ideen erarbeiten, wie der Bründl-Park einmal aussehen könnte. Es ist keine einfache Aufgabe, an die sich die Studenten gemacht haben. Denn die Bürgerstiftung hat hohe Ansprüche. Kreativ und attraktiv soll das Konzept sein, ein Park für alle, für Mensch und Tier. So hat es sich Tamara Bründl gewünscht.

Die Studenten sind beeindruckt von dem Areal – besonders Xiaozhen Li. Die 26-Jährige kommt aus China. In ihrer Heimat gebe es solche Grundstücke nicht. „Das wird ein toller Park“, sagt sie. Die vielen Eindrücke muss sie aber erst einmal auf sich wirken lassen. So sehen es auch Vera Wesinger und ihre Kommilitonin Britta Bunz. Die Studentinnen begegnen dem Areal mit großem Respekt. „Alleine schon wegen seiner Geschichte“, sagen die beiden. Für Ideen, was man daraus machen könnte, sei es aber noch zu früh.

100 Jahre alte Linde

An diesem Tag lassen die Studenten das Gelände auf sich wirken. Sie schwärmen aus, diskutieren und fotografieren. Bewunderung bekommt vor allem die über 100 Jahre alte Linde. Christine Rupp-Stoppel beobachtet das Treiben mit einem Lächeln im Gesicht. Die Landschafts-Architektin berät die Bürgerstiftung ehrenamtlich. „Dieses Grundstück ist ein großes Geschenk“, sagt sie. Auch deswegen sei es sinnvoll, mehrere Meinungen einzuholen. „Wir wollen vielfältige Ansätze.“

Aktiendepot mit 1,5 Millionen Euro hinterlassen

Bis aus dem Gelände zwischen Sandberg- und Münchner Straße ein Park für alle Puchheimer wird, wird es allerdings noch ein bisschen dauern. Denn Gönnerin Tamara Bründl hat einem älteren Ehepaar ein Wohnrecht auf Lebenszeit in einem der Gebäude auf dem Areal zugesichert. Und daran wird selbstverständlich nicht gerüttelt.

An der Finanzierung wird das Projekt aber keinesfalls scheitern. Denn Tamara Bründl hat der Bürgerstiftung neben dem Grundstück auch ein Aktiendepot im Wert von rund 1,5 Millionen Euro hinterlassen. Auch wenn es noch dauert, bis der Park realisiert wird – erste Ideen soll es bereits in wenigen Wochen geben. Bis Ende Juni haben die Studenten Zeit, an ihren Konzepten zu feilen. Eine Jury wird diese beurteilen. Die Ergebnisse werden dann in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.