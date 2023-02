Sie ist Bayerns beste Hauswirtschafterin

Von: Tobias Gehre

Die beste Hauswirtschafterin Bayerns: Elisabeth Geier aus Puchheim macht gerade ein Praktikum auf dem Hof der Familie Unglert in Puchheim. © Tobias Gehre

Eine junge Frau aus Puchheim ist Bayerns beste Hauswirtschafterin. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Puchheim – Ohne sie würde in der Kantine, der Schulmensa, in Krankenhäusern oder Tagesstätten nicht viel laufen. Hauswirtschafterinnen planen Menüs, managen den Wareneinkauf, organisieren Veranstaltungen oder pflegen Räume. Eine von ihnen ist Elisabeth Geier aus Puchheim. Doch die 20-Jährige ist nicht irgendeine Hauswirtschafterin. Nachdem sie ihre Ausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen hatte, nahm sie am Landesentscheid teil – und gewann auch diesen. Elisabeth Geier ist also derzeit Bayerns beste junge Hauswirtschafterin.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Die Bodenhaftung hat die bescheidene Puchheimerin deshalb aber nicht verloren. Sie freut sich einfach, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte. „Ich koche gern, ich backe gern, ich nähe gern“, sagt die junge Frau, die am Puchheimer Gymnasium ihr Abi gemacht hat. Was läge da näher, als eine Ausbildung in der Hauswirtschaft?

Die Meinung, die einige von dem Beruf haben, sei falsch. „Viele haben ein veraltetes Bild von der Hauswirtschaft“, sagt Elisabeth Geier. Wenn sie dann erzähle, was alles dazu gehöre, seien die meisten erstaunt, wie vielfältig die Tätigkeit sei. Mittlerweile werde sie immer wieder um Tipps für den Haushalt gefragt.

Genaue Pläne für die Zukunft

Für ihre Zukunft hat die Puchheimerin bereits genaue Pläne. Nach der Ausbildung kommt ein Studium. Lehramt für berufliche Schulen will Elisabeth Geier studieren – um dann Lehrerin für Hauswirtschaft zu werden.

Momentan genießt sie aber noch die Praxis und macht ein Praktikum auf dem Unglert-Hof in Puchheim. Unterbrechen muss sie es nur für ein weiteres Kräftemessen. Im März steht der Bundeswettbewerb der Hauswirtschafter an. Geier hält dabei die Fahne Bayerns hoch. tog

