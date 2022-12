Ärger über Kahlschlag: Das sagen die Eigentümer

Von: Kathrin Böhmer

Etliche Bäume fielen auf dem Grundstück zwischen Gröbenzell und Puchheim. © mm

Eine massive Rodung auf einer unbebauten Fläche zwischen Puchheim und Gröbenzell hat für Aufregung gesorgt. Auf den Tagblatt-Artikel haben nun die Eigentümer reagiert und erklären ihren Standpunkt.

Puchheim – Die Wurzel des Problems liegt demnach offenbar in der Vergangenheit.

Es handelt sich um ein Grundstück von insgesamt 10 000 Quadratmetern, eingebettet von Nordendstraße und Wettersteinstraße. 14 Parteien hatten dieses als Ackerland vor 28 Jahren erworben, wie Edwin Schmidt, einer der Eigentümer, dem Tagblatt nun mitteilt. Beim Kauf hieß es, dass die Gemeinde Puchheim das Areal ursprünglich erwerben wollte, allerdings zu einem niedrigeren, wortwörtlich völlig inakzeptablen Preis. Deshalb sei es an Privatpersonen gegangen. Laut Aussagen des Verkäufers sei die Gemeinde darüber extrem verärgert gewesen und hätte geäußert, dass die Fläche niemals Bauland werde. So schildern es jedenfalls die jetzigen Besitzer.

Immer wieder Anfragen

Und weiter: Seit dem Erwerb vor fast drei Jahrzehnten würde man in regelmäßigen Abständen im Rathaus anfragen, was denn nun aus den Grundstücken werde. „Denn wir wollen sie nicht als Wildnis verkommen lassen.“ Teilweise seien die Flächen schon als Entsorgungsort für Bio-Abfälle genutzt worden. Gespräche, zuletzt mit Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), seien bislang ohne Erfolg geblieben. Die Frage nach Nutzung als Kleingartenanlage (mit Erhalt der Bäume) sei unbeantwortet geblieben. Überhaupt sei die Kommunikation abgerissen.

Rathauschef Seidl hatte auch im Gespräch mit dem Tagblatt vergangene Woche klargestellt, dass das Areal keine Chance auf eine Bebauung habe. Anlass war, dass sich viele Nachbarn über die massive Rodung auf der Fläche beschwert hatten. Etliche Bäume waren gefällt worden. Das ist allerdings absolut legal, da Puchheim keine Baumschutzverordnung hat und der Bereich nicht von einem Bebauungsplan erfasst ist, in dem man das festlegen könnte. Der Bürgermeister hatte den Eingriff dennoch massiv verurteilt. Er sprach an, nach einem Instrument zu suchen, das einen Kahlschlag in diesen Ausmaßen, wie er sie noch nie erlebt haben, in Zukunft verhindern könnte.

Man fühlt sich hingehalten

Genau das erzürnt wiederum die Eigentümergemeinschaft: „Dazu können wir nur noch den Kopf schütteln – das ist doch Verbotskultur in Perfektion.“ Die Besitzer seien trotz der langen Jahre des „Hingehaltenwerdens“ in jeder Hinsicht gesprächsbereit, sowohl hinsichtlich Bebauung, Nutzung als Photovoltaikfeld oder als Schrebergartenanlage. Dazu müsse der Bürgermeister aber mit ihnen sprechen.

Unsinnig sei hingegen, ein Areal mitten im Wohngebiet brachliegen zu lassen. Vor allem angesichts mangelnden Wohnraums und explodierender Kosten für Immobilien. Die Eigentümergemeinschaft stellt in ihrem Schreiben klar: „Herrn Seidl ist bekannt, dass wir nach 28 Jahren keine Spekulationsgewinne einfahren wollen, sondern unseren Kindern ein eigenes Heim ermöglichen wollen.“

