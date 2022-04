Kinderwagen angezündet - Brand in Hochhaus

Von: Thomas Steinhardt

Feuerwehr-Einsatzkräfte in der Kennedystraße. © Feuerwehr Puchheim (Archiv)

Am Donnerstagvormittag ist es in einem Hochhaus an Kennedystraße 10 in Puchheim zu einem Brand gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Puchheim - Der Brand um 10.30 Uhr gemeldet. Im Treppenhaus des Wohnhauses stand ein Kinderwagen in Flammen. Ein Anwohner konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen.

Neben dem Kinderwagen selbst wurden laut Kripo auch die Wände des Treppenhauses sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Nach dem derzeitigen Stand wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter 08141/6120 entgegengenommen.

