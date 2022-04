Kita-Plätze wegen Erziehermangels unbesetzt

Ein Antrag der CSU, über „gravierende Probleme“ und sogar „Missstände“ in den Puchheimer Kindertageseinrichtungen zu berichten, ist im Stadtrat auf heftige Kritik gestoßen.

Puchheim – Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) sprach von einer „Frechheit“, wenn der Verwaltung unterstellt werde, Schwierigkeiten zu verschweigen.

Würde es wirklich Missstände geben, also das Kindeswohl gefährdet wäre, hätten die Antragsteller die Behörden informieren müssen statt im Stadtrat darüber zu reden, schimpfte Gisella Gigliotti von den Grünen. Die CSU ruderte daraufhin zurück: Man habe nur Aufklärung über „personelle und organisatorische Missstände“ gewünscht, sagte Günter Hoiß, der Mitautor des Antrags.

Drohende Schließung?

Die CSU will von „besorgten wie auch verunsicherten Eltern“ von den „äußerst unerfreulichen Gegebenheiten“ erfahren haben. Tatsächlich kursierte in Sozialen Netzwerken Kritik an reduzierten Betriebszeiten und Gruppen-Schließungen insbesondere in einer der fast 20 Kitas in der Stadt. Gerüchte wollten sogar von einer drohenden Schließung wissen, weil der Träger nicht mehr weiter wisse.

Tatsächlich stehen – Stand März – in zwei verschiedenen Puchheimer Einrichtungen 25 Kindergarten-Plätze (insgesamt 918) und 24 Krippen-Plätze (269) nicht zur Verfügung, weil es an Mitarbeiterinnen fehlt. Insgesamt können nach aktuellem Stand acht Stellen nicht besetzt werden. In einer Kita hat außerdem die Leiterin gekündigt. Personal-Engpässe seien aber nun mal nichts Neues und beileibe kein Puchheimer Problem allein, hieß es jetzt im Stadtrat.

Dorothea Sippel (SPD) berichtete aus ihrer Zeit als Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, dass man praktisch ständig auf der Suche nach Mitarbeitern gewesen sei. Eigentlich sei das gesetzlich garantierte Recht auf einen Kita-Platz somit gar nicht erfüllbar: „Die Erzieherinnen sind einfach nicht vorhanden“, erklärte Sippel.

Bleibe-Prämien

Die Stadt unterhält keine eigenen Betreuungsstätten, versucht aber mit freiwilligen Gehaltszulagen, Geld für Entlastungskräfte oder Bleibe-Prämien für Auszubildende das Personal in Puchheim zu binden. Inwieweit solche erst vor zwei Jahren eingeführten Hilfen tatsächlich Wirkung zeigen, ist noch nicht bekannt. Ausführlich soll über die Situation wieder im nächsten Sozialausschuss des Stadtrats informiert werden, dem eigentlich regelmäßig über die Lage an den Kitas berichtet wird. Die letzte Sitzung ist allerdings schon fast sechs Monate her. (op)

