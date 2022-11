FDP-Stadtrat fällt mit Antrag zum Klimaschutz durch - „zu unkonkret“

Einen Antrag zum Thema Klimaschutz mit 19 einzelnen Vorschlägen legte FDP-Stadtrat Martin Koch vor. Doch der wurde mit eindeutiger Mehrheit abgeschmettert. (Symbolbild) © DPA

Der Puchheimer FDP-Stadtrat Martin Koch legte seinen Kollegen einen dreiseitigen Antrag zum Klimaschutz vor. Doch der wurde abgelehnt. Nur Koch selbst stimmte am Ende dafür.

Puchheim - Dass er sich viel Mühe gemacht habe und das Ganze gut gemeint sei, war schon das größte Lob, das sich der Puchheimer FDP-Stadtrat Martin Koch für seinen Antrag zum Klimaschutz einhandelte. Mit ausführlicher Begründung und 19 einzelnen Vorschlägen wollte der Liberale nach seinen Worten „Denkanstöße“ geben, wie Puchheim und die Puchheimer auf den Klimawandel reagieren könnten.

Bei den Kollegen schien das dreiseitige Papier aber eher Anstoß auf andere Art zu erregen. Nur Koch selber stimmte schließlich für seinen Antrag.

Zu unkonkret, „zu wenig Fleisch am Knochen“, urteilte SPD-Sprecher Jean-Marie Leone, der immerhin gute Ansätze erkannte. Aber beispielsweise jährlich eine halbe Million Euro in einen Klima-Etat zu stecken ohne die Ausgaben näher zu definieren sei aus haushalterischer Sicht nicht zu verantworten.

Vize-Bürgermeister Manfred Sengl (Grüne) störte sich unter anderem am vorgeschlagenen Klimaschutz-Referenten, mit dem die Kollegen für Energie und Umwelt quasi degradiert würden. Und der Verwaltung würde, etwa mit dem Klimaschutzkataster für sämtliche öffentlichen Anlagen und Liegenschaften, eine riesige Arbeit aufgebürdet, ohne dass klar sei, was genau dabei untersucht werden sollte. Man sei aber nicht aus einer „Anti-Haltung, weil Herr Koch den Antrag gestellt hat“, gegen die Vorschläge, sagte Sengl.

Mehrere Redner betonten, dass nicht die örtliche FDP den Klimaschutz in Puchheim erfunden habe. Es finde schon viel statt, man bewege sich auf hohem Niveau, meinte Karin Kamleiter (CSU). Max Keil (ubp) sprach von einer „Watschn“ für all jene, die sich teils seit Jahrzehnten für Energiewende und eben Klimaschutz einsetzten. „Kriegen Sie überhaupt mit, was alles passiert?“ fragte Gisella Gigliotti (Grüne) den Antragsteller. Jürgen Honold (ubp) empfahl dem liberalen Kollegen, mit dem Klimaschutz bei seinen Berliner Parteifreunden Ernst zu machen und dort auf ein Tempolimit von 130 zu drängen.

Laut Koch sollte der Antrag nur mögliche Wege aufzeigen, er habe ein „Thema setzen“ wollen, sei aber ohnehin nicht davon ausgegangen, dass er eine Mehrheit für sein Anliegen finde – was ihm den Vorwurf mangelnder Seriosität von Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) einbrachte. Im Übrigen, so Koch, fahre er selbst höchstens 130 und könne nicht verstehen, dass seine Partei diese Höchstgeschwindigkeit ablehne. OLF PASCHEN