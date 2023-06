Gratis-Lesung zum Bücherei-Geburtstag: Glückwünsche vom Kluftinger-Duo

Von: Helga Zagermann

Hatte etwas von Bio-Unterricht: die Kluftinger-Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel (r.) im PUC. © Peter WEBER

Zum Geburtstag der Stadtbücherei hatte Puchheim ein besonderes Geschenk: Leseratten konnten gratis zur Kluftinger-Show ins PUC kommen.

Puchheim – 40 Jahre Stadtbibliothek ist, nix für unguad, „ein lächerliches Jubiläum“, meinen Volker Klüpfel und Michael Kobr. Das Allgäu, die Wiege der Menschheit, habe mehr zu bieten: Dort sei vor über elf Millionen Jahren der aufrechte Gang erfunden worden. Zwar nur, weil sich ein Affe eine weit oben in einer Astgabelung eines Baumes stehende Schüssel mit Kässpatzen greifen wollte und sich auf die Hinterbeine stellte – aber immerhin.

Angesichts dessen hatten die Puchheimer mit ihren 40 Jahren Bibliothek am Freitagabend gerne das Nachsehen. Zumal sie als Geschenk für ihr „lächerliches Jubiläum“ im PUC kostenlos eine Lesung des Bestseller-Autorenduos genießen durften.

Aber was heißt schon Lesung. Was Klüpfel und Kobr, bekannt geworden durch die Regio-Krimis um Kommissar Kluftinger, auf der Bühne machen, ist eher eine Show. Zwar lesen sie auch aus dem neuesten Kluftinger-Fall „Affenhitze“. Aber dazwischen ist viel anderes lustig. Wie im Bio-Unterricht wird an einem Skelett der Körperbau des heutigen Allgäuers erklärt. Über elf Millionen Jahre nach der Spezies Danuvius guggenmosi ist der Ranzen sehr ausgeprägt, darüber sind Grind (Kopf) und Gosch (Mund) wichtig, darunter gibt es nur noch Fues (Füße/Beine).

Aber vielleicht doch kurz zum Fall. Im Krimi geht es um den (realen) Fund in der Tongrube „Hammerschmiede“ im Ostallgäu: Dort wurde das Skelett einer bis dahin unbekannten Primatenart entdeckt. Danuvius, der Vorfahr von Menschen und Menschenaffe, bewegte sich bereits vor über elf Millionen Jahren auf zwei Beinen fort.

Klüpfel und Kobr sind sich einig: „Es war uns ein Fescht“

In der Geschichte ist Kluftiger in der Tongrube im Einsatz – weil heute der Ministerpräsident kommt, um den Sensationsfund zu begutachten. Im Krimi hat der Landesherr keinen Namen. Heißt nur „der MP“. Also spielen Klüpfel und Kobr mit Stimmen. Söder ist zu hören, Stoiber, Beckstein, Strauß. Man einigt sich dann auf Söder. Ist halt grad so, meint Kobr: „Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das lässt sich nur wegwählen.“

Dann landen die Zuhörer plötzlich in Frankreich, bei Monsieur Lipaire, der Hauptperson der beiden neuen Krimis von Klüpfel/Kobr. Das Duo braucht wohl eine Pause von Klufti und vom Allgäu – und will das Publikum neugierig machen auf Neues. Was hängen bleibt: In deutschen Büchern sprechen Franzosen Deutsch mit französischem Akzent. Klar, oder?

Noch lieber hören die Puchheimer aber von Klufti. Zum Schluss geht der, passend zum Puchheimer Jubiläum, in die Bücherei in seiner Heimat Altusried. Er will sich in die Paläontologie einlesen und bestellt ein Was-ist-was-(Kinder-)Buch. Sehr peinlich, weil das sein Nachbar mitbekommt, der oberschlaue Dr. Langhammer, der Lesestoff aus seinem Fundus spenden will. Doch Kluftinger reißt die Bücherkiste an sich – für den Flohmarkt zugunsten der Altusrieder Flüchtlingshilfe. Wobei – Regio-Krimis von einem Allgäuer Autorenduo, und dann auch noch signiert? So was will doch kein Mensch!

Bibliotheksleiterin Janine Weinberger hätte diese Bücher gerne genommen, sogar signiert. Sie hatte das Autorenduo vor eineinhalb Jahren für die Lesung gebucht – weil deren Krimis „bei uns sehr beliebt und fast immer ausgeliehen sind“. Klüpfel und Kobr nehmen ihren Zuhörern am Ende das Wort aus dem Mund: „Es war uns ein Fescht.“