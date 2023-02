Ausbau von Asylheim abgelehnt - Annäherung aber in Sicht

Asylantrag (Symbolbild)

Die Unterkunft für Flüchtlinge an der Siemensstraße in Puchheim soll erweitert werden. Der Bauausschuss hat nun aber erst einmal ein Veto gegen die Pläne eingelegt.

Puchheim – Die Stadt hat konkrete Forderungen an den Freistaat: von Spielplatz bis Sozialbetreuung.

Der Bauausschuss des Stadtrats hat eine Erweiterung der Asly-Unterkunft in der Siemensstraße und eine Belegung bis zum Jahre 2039 abgelehnt. Ein ähnlicher Antrag war zwar schon einmal verworfen worden, mittlerweile will aber die Regierung von Oberbayern das Objekt anstelle des Landratsamtes anmieten. Die will das Gebäude nach Fertigstellung der Umbauten im Erdgeschoss und im zweiten Stock mindestens 15 Jahre weiter nutzen. Nur so lasse sich der Aufwand amortisieren.

Verhandlungen hinter den Kulissen

Zwar wurde die Baugenehmigung nicht erteilt, hinter den Kulissen sind aber bereits seit einiger Zeit Verhandlungen im Gange. Die Stadt könnte ihr Veto unter folgenden Bedingungen zurücknehmen: Landratsamt und/oder Regierung garantieren dauerhaft Security und regelmäßige Sozialbetreuung. Gemeinschaftsräume werden zusätzlich geschaffen oder ausgebaut, die Außenanlagen, auch mit einem Spielplatz, so ansprechend gestaltet, dass sie für einen Aufenthalt geeignet sind. Plus: Eine zweite Unterkunft, wie ebenfalls schon beantragt, dürfe es in Puchheim nicht geben. Im Gegenzug würde die Stadt den Vollausbau der Siemensstraße 4 dulden und die Nutzung bis 2039 erlauben.

Schriftlich noch nicht fixiert

Bislang gibt es aber kein schriftlich fixiertes Ergebnis. Insofern kam auch der Bauausschuss einstimmig zu dem Ergebnis, zumindest „derzeit“ einer Nutzungserweiterung nicht zustimmen zu können. Bisher hatte die Stadt stets argumentiert, dass eine Vollbelegung mit fast 400 Asylbewerbern den dort untergebrachten Menschen nicht gerecht werden könne. Puchheim komme selbst mit seinen Kapazitäten an ein Ende: Sowohl beim Angebot an Plätzen in Kitas und Schulen oder für den Sprachunterricht als auch beim Engagement der freiwilligen Helfer.

Lage spitzt sich zu

Zum Umdenken hat zum einen die sich zuspitzende Flüchtlingssituation geführt. Ein volles Asylbewerberheim ist im Vergleich zu einer Zeltstadt das kleinere Übel. Außerdem sieht man in Puchheim auch eine Mitverantwortung für die Unterbringung von immer mehr Asylbewerbern im Landkreis. Zum anderen gelten auch die Aussichten in einem Verwaltungsgerichtsverfahren als höchst ungewiss. Denn das Landratsamt kann trotz eines Vetos aus Puchheim eine Nutzungsänderung genehmigen, der Stadt bliebe dann nur der Klageweg. Und angesichts des derzeitigen Notstands ist zweifelhaft, ob ein Richter 400 Flüchtlinge in einem Gewerbegebiet tatsächlich für unvertretbar hält.

Genehmigung

Ob das Agreement mit der Kreisbehörde im Stadtrat überhaupt mehrheitsfähig wäre, ist eine andere Frage. Dort gibt es die Ansicht, dass es sich bei den in Aussicht gestellten Verbesserungen in der Siemensstraße 4 um eine bloße, jederzeit widerrufbare Willensbekundung handele.

Der Stadtrat hat sich nicht-öffentlich mit dem Thema bereits beschäftigt. Dem Vernehmen nach könne man bei einer Aufwertung der Gemeinschaftsunterkunft wenigstens noch mitreden statt einen Krieg mit dem Landratsamt zu beginnen. Am Zug ist die Stadt erst wieder, wenn die Kreisbehörde die Baugenehmigung ersatzweise erteilt.

