Es geht um die Laufzeit: Wieder Rechtsstreit um Asyl-Unterkunft

Teilen

Puchheim wehrt sich gegen eine lange Laufzeit der großen Unterkunft. © picture-alliance / dpa/ Symbolbild

Die Stadt Puchheim und der Landkreis werden sich einmal mehr vor Gericht treffen. Es geht um die Asyl-Unterkunft an der Siemensstraße.

Puchheim – Der Stadtrat beschloss jetzt gegen einige Stimmen aus der SPD, gegen einen Genehmigungsbescheid des Landratsamtes zu klagen, das einen Teil der Asylunterkunft in der Siemensstraße bis 2039 betreiben lassen will. Die Chancen in einem Rechtsstreit beurteilt die Verwaltung skeptisch, hält ein Verfahren aber auch nicht für aussichtslos.

Die Vorgeschichte

Die Vorgeschichte ist mittlerweile lang und verwickelt. Während des ersten Massenansturms von Flüchtlingen im Jahr 2015 wurden zwei der drei Stockwerke des größtenteils leer stehenden Gewerbegebäudes für die Unterbringung von offiziell 160 Asylbewerbern umgebaut.

Diese Nutzung war bis 2025 befristet. Jahre später beantragte der Eigentümer eine Verlängerung bis zum Jahr 2035, die Stadt räumte einen Zeitraum bis 2030 ein. Das Landratsamt – Mieter und Betreiber der Unterkunft – hob die Puchheimer Entscheidung auf und gewährte die Frist bis 2035.

Die Stadt klagte und gewann praktisch auf ganzer Linie, wenn es sich formal schließlich auch um einen „Vergleich“ handelte. Anfang dieses Jahres aber beantragte der Hauseigentümer, der dieser Vereinbarung damals zugestimmt hatte, neuerlich eine Nutzungsverlängerung, diesmal bis 2039.

Das gleiche Spiel begann: Die Stadt lehnte ab, das Landratsamt ersetzte das Einvernehmen. Weiter verkompliziert wird die Situation durch Fakten, die inzwischen geschaffen wurden. Gegen den vom Landratsamt genehmigten Ausbau des bisher als Lager genutzten ersten Stocks in der Siemensstraße für 240 weitere Asylbewerber hat der Stadtrat beschlossen, keine Rechtsmittel einzulegen.

Container-Siedlung?

Außerdem wäre mittlerweile baurechtlich auch der Weg frei für eine Container-Siedlung am Aubinger Weg. Es soll aber eine Zusage des Landrats geben, auf diese Option zu verzichten, wenn die Siemensstraße mit insgesamt 400 Flüchtlingen voll gemacht wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Stadtrat wurden viele der bekannten Argumente noch einmal ausgetauscht. Man habe „nicht nur Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen, sondern auch für die Puchheimer Bürger“, sagte Dominik Schneider (CSU).

Gerade weil es auch um die Menschen gehe, die bereits unter schwierigen Umständen dort lebten, dürfe man diesen Zustand „nicht für weitere 16 Jahre zementieren“, meinte SPD-Fraktionssprecher Jean-Marie Leone, der in diesem Fall allerdings nicht für die Mehrheit seiner Parteifreunde sprach.

Thomas Hofschuster (CSU) sah in einer Klage auch ein Signal, dass sich nicht alle Kommunen widerspruchslos Busladungen voller Migranten vor die Tür setzen ließen. Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) dagegen wollte keine „Belastungsgrenze“ definiert wissen und kritisierte, dass in der Diskussion „Widerstand gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung aufgeführt“ werde. Seine Parteifreundin Rosmarie Ehm empfahl Handeln statt Reden: „Wie wäre es, wenn jeder von uns sich Zeit nehmen würde für die Flüchtlinge.“ Für die Siemensstraße gibt es nur noch fünf regelmäßige Asylhelfer. (op)

Debatte um Laufzeit auch in Bruck

Zum Jahresende läuft der Mietvertrag für das Ankerzentrum am Fliegerhorst aus. Willi Dräxler (BBV) wollte daher im Brucker Stadtrat wissen, wie es mit der Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge weitergeht. Laut OB Christian Götz liegt seit Kurzem eine Anfrage der Regierung von Oberbayern vor. Sie möchte den auslaufenden Vertrag verlängern. Die Verwaltung bereitet das Thema derzeit auf, sagte Götz. Da die Zeit bis zur Juli-Sitzung zu kurz war, soll sich der Stadtrat im September mit der Thematik befassen. Weitere Details wollte Götz vorab nicht nennen. (imu)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.