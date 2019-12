Leben im Ballungsraum zu teuer: Eltern fordern mehr Geld für Erzieher

Das Leben im Ballungsraum München ist teuer. Das haben viele Kommunen erkannt und zahlen ihren Angestellten eine Gebiets- oder Ballungsraumzulage. Nun fordern Eltern in Puchheim solch eine Zulage auch für Erzieher nichtstädtischer Einrichtungen.

Puchheim – Die Stadt Puchheim darf sich seit knapp einem Monat „Kinderfreundliche Kommune“ nennen. Einige Eltern haben daran mittlerweile ihre Zweifel. Initiiert von der Elternbeiratsvorsitzenden Ute Faehndrich vom St. Josef-Kindergarten wollen Mütter und Väter am heutigen Dienstag die Aktuelle Viertelstunde der Stadtratssitzung nutzen, um auch für Erzieherinnen die neue Großraum-München-Zulage zu fordern. Puchheim zahlt die bis zu 270 Euro zwar für die eigenen Beschäftigten, nicht aber für das Personal in den Kindertagesstätten. Die werden sämtlich von Vereinen, Wohlfahrtsverbänden oder Kirchen getragen.

Großer Kritikpunkt der Eltern: In Nachbarkommunen gibt es die Zuzahlung, in Puchheim nicht. Nach Kenntnis von Ute Faehndrich gewährt die Stadt Olching den Bonus durchaus, beispielsweise für zwei ebenfalls von einer Kirchenstiftung getragene Kitas. Die Stadt Olching dementiert das auf Nachfrage aber. Dort würde die Zulage nur für Erzieherinnen in städtischen Einrichtungen gezahlt.

Dennoch könnte in einem nicht gerade üppig bezahlten Beruf eine Zulage von einigen Hundert Euro die Arbeitsplatzwahl bestimmen, so Faehndrich. Eine Mitarbeiterin von St. Josef wechselte etwa an eine Münchner Einrichtung, nicht nur wegen des höheren Verdienstes, aber eben auch. Die Personalnot sei ohnehin groß, man dürfe als Stadt nicht künstliche Standort-Nachteile schaffen, findet Faehndrich.

Verlagerung auf die untere Ebene

Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) ist die Misere mit den hohen Lebenshaltungskosten im Großraum München durchaus bewusst. „Doch die Verlagerung des Problems auf die unterste Ebene ist nicht zielführend“, sagt er und schiebt damit den Schwarzen Peter zurück an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Dort müsse man eine einheitliche Lösung für das Problem finden. Außerdem sei nicht jede Kommune so leistungsfähig, dass sie solch eine Zulage bezahlen könnte.

Er sieht auch die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung, wenn Einrichtungen die solch eine Zulage zahlen, anderen Kitas so die Arbeitskräfte abwerben. Genügend Personal zu finden sei ohnehin schwer genug.

Seidl würde den Erziehern gerne eine Zulage zahlen. „Aber was ist mit den Altenpflegern. Die fordern dann zu Recht auch mehr Geld“, sagt der Rathauschef. Generell müssten soziale Berufe adäquat bezahlt werden, ist die Forderung des Rathauschefs. Auf dem Städtetag sei das Problem auch schon behandelt worden. Ein Finanzierungsgesetz wäre hier ein probates Steuerungsmittel. (tel/op)