Streit am Leergut-Automat: Erst Wagerl in die Hacken, dann Faust ins Gesicht

Von: Angela Walser

An einem Leergut-Automaten kam es zum Streit. © dpa

Ein 60-Jähriger ist auf einen Familienvater los gegangen. Jetzt steht er mit einem Bein im Gefängnis

Puchheim – Geduld ist nicht jedermanns Sache. Das zeigte sich unlängst bei einem Berufungsprozess vor dem Landgericht München II. Angeklagt war ein Malermeister (60) aus Puchheim. Er hatte einem Familienvater sein Einkaufswagerl in die Hacken geschoben, weil ihm dessen Befüllung des Leergutautomaten zu langsam ging. Ein anderer Kunde (35) mischte sich in den Streit ein – und kassierte zwei Schläge ins Gesicht. Das Amtsgericht verhängte gegen den mehrfach vorbestraften Maler eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Dagegen legte er Berufung ein.

Berufung eigentlich chancenlos

Eigentlich war die Berufung chancenlos. Der Angeklagte hatte sich an einem Märztag 2021 unmöglich benommen. Nicht nur, dass er dem 35-jährigen Versicherungskaufmann die Brille vom Gesicht schlug. Nachdem er eine Anzeige wegen Körperverletzung kassiert hatte, zeigte er ihn zwei Tage später bei der Polizei-Inspektion Germering an und behauptete, der Jüngere hätte ihm gegen das Schienbein getreten. Die Gegenanzeige war nicht die erste, die er tätigte, obwohl er laut Ersturteil wusste, dass seine Behauptung nicht stimmte. Doch mittlerweile hatte der Mann sein Unrecht eingesehen. Er leistete 800 Euro Schmerzensgeld und bezahlte eine neue Brille im Wert von 350 Euro. Zudem bekam er eine Zusage für ein Anti-Aggressions-Training, das er demnächst antreten kann.

Das Gericht betrachtete all diese Unternehmungen wohlwollend, allerdings wies es das Opfer auf Ungereimtheiten hin, die zu Lasten des Angeklagten hätten gewertet werden können. Das 35-jährige Opfer hatte angeblich beobachtet, wie der Maler wiederholt langsam um sein Haus gefahren war und das Handy wie zum Filmen aus dem Fenster gehalten hatte. Außerdem wurde das Haus, in dem er und seine Eltern wohnen, mit Graffiti beschmiert. Das sei auch bei anderen Personen vorgekommen, mit denen der Angeklagte Probleme habe, behauptete der Mann. Er räumte allerdings ein, dass er keine Beweise für eine Täterschaft des 60-Jährigen hätte. Seine Familie hat mittlerweile das gesamte Grundstück mit Überwachungs-Kameras ausgestattet. Das Gericht hörte sich die Schilderungen geduldig an, sie hatten aber keine Auswirkung auf das spätere Urteil.

Nochmal Bewährung

Überraschend sprach sich die Kammer nochmals für eine Bewährung aus. „Es hätte gute Gründe gegeben, Sie wegzusperren“, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Oberhauser. Dass er es nicht tat, lag an einer technischen Besonderheit. Da die zweite offene Bewährung des Angeklagten zur Tatzeit des Getränkemarkt-Vorfalls noch nicht rechtskräftig war, konnte keine Gesamtstrafe gebildet werden, und es bestand die Möglichkeit einer neuen Bewährung. Ansonsten wäre der Maler insgesamt für mindestens 20 Monate ins Gefängnis gekommen, und diese Zeit erschien dem Gericht für den Vorfall doch zu hart.

„Eines gebe ich Ihnen aber noch mit auf den Weg“, wandte sich der Richter an den Angeklagten. „Sie haben drei offene Bewährungen, wenn noch einmal etwas passiert, sind Sie knapp fünf Jahre in Haft, wie ein Schwerverbrecher.“ wal

