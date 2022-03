Einkaufsmeile soll attraktiver werden - Experten sollen dabei helfen

Die Lochhauser Straße in Puchheim. © Weber (Archiv)

Es ist ein langwieriges Projekt: Die Lochhauser Straße in Puchheim soll eine attraktivere Einkaufsmeile werden. Damit das besser gelingt, sind nun Experten gefragt.

Puchheim – Die Stadt will ein Fachbüro damit beauftragen, einen Leitfaden zu entwickeln, der für ein einheitlicheres Erscheinungsbild sorgt.

Wie könnten Pflanzkübel aussehen und was darf in ihnen wachsen? Sollten künftig Markisen und Sonnenschirme farblich auf die Fassaden abgestimmt sein, und welches Mobiliar an Bänken und Stühlen eignet sich, wenn die Einkaufenden eine kleine Pause machen wollen? Solche Fragen soll ein „Gestaltungskonzept“ für die Lochhauser Straße beantworten, das jetzt im Entwicklungsausschuss des Stadtrats gutgeheißen wurde.

Ein noch zu beauftragendes Fachbüro soll entsprechende Vorschläge machen, die gegebenenfalls später auch zu Vorschriften in Form einer städtischen Gestaltungssatzung werden könnten. Ziel ist es, den Aufenthalt in der Einkaufsmeile angenehmer zu machen. Dies scheitert bisher nach Meinung der Stadt auch an einem „allzu diversen Straßenbild“ und zu wenigen „verbindenden Elementen“.

Zuschuss aus Sonderfonds

Zwar ist die große „vorbereitende Untersuchung“, die klären soll, ob die Geschäftsstraße tatsächlich ein Sanierungsfall ist, noch nicht abgeschlossen. Dennoch hat die Stadt vorab Mittel aus dem staatlichen Sonderfonds „Innenstädte beleben“ beantragt und schließlich auch 76 000 Euro zugesagt bekommen. Mit dem Geld sollen jetzt sowohl die Gestaltungsexperten wie auch erste praktische Umsetzungen finanziert werden. Offenbar wurde von Eigentümern und Gewerbetreibenden ebenso eine Art Handreichung gewünscht, wie sie ihren Vorplatz, ihren Eingangsbereich, ihre Parkplätze ansprechender aussehen lassen könnten. Von einem solchen Leitfaden verspricht sich die Stadt langfristig eine „Lösung aus einem Guss“ statt „erneutem Flickwerk“ auf jedem privaten Grundstück, wie es in der Beschlussvorlage des Bauamts hieß.

„Das Ganze aufhübschen“

Im Ausschuss wurde das Vorhaben begrüßt. Wirtschaftsreferent Klaus Knürr (Grüne), der zuvor noch anlässlich des Internationalen Frauentags Rosen in der Lochhauser Straße verteilt hatte, sprach von einer „dringenden Notwendigkeit“, das Ganze „aufzuhübschen“ und wenigstens einige Wohlfühl-Ecken zu schaffen. „Es ist viel zu tun in der Lochhauser Straße“, meinte auch Stadtentwicklungsreferent Jean-Marie Leone (SPD). Er hatte allerdings auch Zweifel, ob eine bloße „Empfehlung“ zum künftigen schönen Ambiente ausreiche und ob wirklich alle Betroffenen mitziehen würden. Die sollen allerdings ausdrücklich bei der Gestaltung des Gestaltungskonzepts noch einmal gehört werden.

Auch für die tatsächliche Umsetzung einzelner Ideen gibt es Zuschüsse, allerdings müssen solche Projekte bis zum 30. November abgeschlossen sein. Unberührt von etwaigen kleineren Verbesserungen auf Privatgrund bleibt zunächst der städtische Straßengrund selbst. Welche Umbauten und neuen Verkehrsregelungen dort möglich sind, muss noch eingehend geprüft werden.

