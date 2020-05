Mensch der Tat: Ehrenamt ist der rote Faden in ihrem Leben

Immer nur kochen, putzen und Zeitung lesen ist ihr zu langweilig. Lieber setzt sich Viktoria Rösler für andere Menschen ein – und das schon fast ihr ganzes Leben lang. Nun hat die Bürgerstiftung für den Landkreis die Puchheimerin mit einem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Denn ein „Mensch der Tat“ ist die 83-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes.

Puchheim – Ehrenamtliches Engagement zieht sich durch Viktoria Röslers Leben wie ein roter Faden. „Mein Mann und ich haben eigentlich immer was gemacht“, sagt sie. „Ich bin so wie ich bin.“ Deshalb habe es sie auch etwas überrascht, als sie von dem Preis erfahren hat. „Ich lege auf so etwas keinen großen Wert.“ Gefreut habe es sie aber doch ein bisschen.

Wäre nicht gerade die Corona-Krise, dann wäre sie derzeit als Familienpatin des Kinderschutzbundes, als Hausaufgabenhelferin im Hort der Grundschule Süd und in der Nähstube für Asylbewerber aktiv. Bis zu dreimal in der Woche war sie vor der Pandemie im Dienste des Ehrenamtes unterwegs – meistens mit dem Radl. Einen Führerschein habe sie zwar schon, aber sie sei seit Jahren nicht mehr Auto gefahren, erzählt die 83-Jährige, die auch seit 26 Jahren Wanderführerin bei der Aktiven Seniorenrunde Puchheim ist.

Zum Spielplatz

+ Viktoria Rösler im Alter von 18 Jahren. Als Familienpatin unterstützt sie Familien – oft auch Alleinerziehende –, die Hilfe brauchen. Zum Beispiel geht sie mit Kindern auf dem Spielplatz, begleitet sie zum Logopäden oder beschäftigt sich einfach mit ihnen. Der Einsatz ist immer zeitlich begrenzt. „Meist drei Monate“, erklärt Rösler. „Das war mir sehr wichtig.“ Die Puchheimerin hilft immer nur einer Familie, nie mehreren gleichzeitig. So bleibt ihr genügend Zeit für ihre anderen Einsatzgebiete: die Hausaufgabenbetreuung und die Nähstube.

Angefangen hat Röslers „ehrenamtliche Karriere“, als sie 16 Jahre alt war. Da kehrte sie vom Internat in Kaufbeuren in ihr kleines Dorf bei Schongau zurück. „Der Pfarrer hat mich gefragt, ob ich nicht Gruppenführerin bei der Katholischen Landjugend machen möchte“, erinnert sich die 83-Jährige. Sie sagte ja – und kümmerte sich dann acht Jahre lang um die 14- bis 16-Jährigen Mädchen in der Landjugend. Erst als sie heiratete hörte sie damit auf. Aber nur gezwungener Maßen, denn sie zog mit ihrem Ehemann nach München.

Viele Engagements

Doch auch dort dauerte es nicht lange, bis sie wieder in der Landjugend aktiv war. Irgendwann kam noch der Pfarrgemeinderat hinzu, und dann die Nachbarschaftshilfe. „Ich habe beim Aufbau der Nachbarschaftshilfe in der Blumenau mitgeholfen.“ Da war es nur logisch, dass sie auch Vorsitzende wurde.

Und so ergab immer eines das andere. 1975 zog Rösler mit ihrer Familie nach Puchheim. Inspiriert durch ihre eigenen Kinder gab sie zehn Jahre lang Firm- und auch Kommunionsunterricht. Zudem machte sie bei der Kinderbibelwoche mit.

Ebenfalls zehn Jahre lang engagierte sich Rösler beim Treffpunkt für psychisch Kranke in Puchheim, der von der Caritas angeboten wurde. „Psychische Krankheiten haben mich schon immer interessiert“, erzählt die 83-Jährige. Denn sie habe vier psychisch kranke Onkel gehabt. „Die haben direkt neben meinem Elternhaus gelebt. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, warum die so komisch sind.“

„Etwas Sinnvolles“

So unterschiedlich Röslers Engagement die ganzen Jahre hindurch auch war, eines ist immer gleich geblieben: Ihre Motivation. „Es wäre mir sonst einfach zu langweilig“, erklärt die 83-Jährige. „Und ich will etwas Sinnvolles machen.“ Ein Helfersyndrom habe sie aber nicht, „denn ich kann auch Nein sagen“. Vieles, was sie mache, sei einfach interessant. So lerne sie zum Beispiel bei der Arbeit mit den Flüchtlingen andere Kulturen kennen. Als Familienpatin bekomme sie Einblicke in andere Familien.

Wenn es die Corana-Pandemie wieder zulässt – undsolange es ihre Gesundheit erlaubt – will die 83-Jährige auf jeden Fall beim Kinderschutz, bei der Hausaufgabenhilfe und in der Nähstube weiter machen. Das Preisgeld, 500 Euro, will sie für karitative Zwecke spenden. „Das brauche ich nicht.“

Mensch der Tat: So können Sie mitmachen