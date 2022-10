Mieten um rund zehn Prozent gestiegen

Alles wird teurer, auch das Wohnen: Der Puchheimer Mietspiegel geht angepasst an die allgemein grassierende Inflation von einer Steigerung von rund zehn Prozent aus. Die ganze Sache ist auch deshalb nicht unumstritten.

Puchheim – In Puchheim ist das Wohnen wieder teurer geworden. Im Vergleich zum Stand vor zwei Jahren stiegen die Miethöhen um 10,1 Prozent – zumindest wenn man dem neuesten städtischen Mietspiegel folgt. Der ist allerdings nur eine Fortschreibung der letzten Erhebung und setzt genau die Inflationsrate auch für die Steigerung der Wohnpreise an. Erst in zwei Jahren soll es wieder eine repräsentative Befragung zu den tatsächlich gezahlten Mieten geben.

Hier lebt es sich am günstigsten

In Puchheim lebt man mithin auch nach den neuesten Daten am günstigsten in einem vor dem Jahr 1960 fertiggestellten Haus ab 190 Quadratmeter Wohnfläche mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von jetzt 8,28 Euro pro Quadratmeter. Den höchsten Quadratmeterpreis (12,25 Euro) zahlt man in einem in den vergangenen zehn Jahren entstandenen Apartment mit höchstens 28 Quadratmeter Größe.

Dazu kommen Auf- oder Abschläge je nach Ausstattung und Wohnlage. Für einen Wäschetrockenraum dürfte der Vermieter zum Beispiel sechs Prozent draufsatteln. Sollte es weder Bad noch WC in der Wohnung geben, muss er 10,4 Prozent abziehen. Verkehrsarm im Grünen zu wohnen oder nicht weiter als 250 Meter zum Einkauf oder ins Restaurant zurücklegen müssen, kostet jeweils 4,2 Prozent mehr. Jeweils 3,1 Prozent billiger wird es an einer vom Verkehr umtosten Wohnstatt, die außerdem mindestens 750 Meter vom nächsten Laden entfernt ist.

Punkten mit der Einbauküche

Die Stadt selbst macht in der Gebrauchsanweisung für ihren Mietspiegel eine Beispiel-Rechnung auf. Für eine 67-Quadratmeter-Wohnung, Baujahr 1982, könnte man 10,23 Euro pro Quadratmeter verlangen. Diese Wohnung liegt nur leider direkt an der Bahn. Ein Manko, das einen Abschlag von 3,1 Prozent rechtfertigt, der aber durch die Wanddämmung (plus 2,4) und vor allem durch die Einbauküche (plus 5,8 Prozent) mehr als wettgemacht wird. Ergebnis: 10,75 Euro wären angemessen, wobei für die ortsübliche Vergleichsmiete noch eine Spannbreite von zirka elf Prozent nach oben und unten gilt.

Kritiker der Mietspiegel sehen die Gewichtung der Kriterien mit Skepsis. Ständiger Bahnlärm beispielsweise müsste als untypische Geräuschkulisse viel höher bewertet werden als die heute fast zum Standard gehörende Einbauküche. Auch die Art der Daten-Erhebung, im Fall Puchheim von einem Hamburger Büro übernommen, ist nicht unumstritten. Angeschrieben wurden 1500 zufällig ausgewählte Eigentümer, die antworten konnten oder auch nicht (rund die Hälfte machte mit), aber keine Mieter.

Sorge um die Preissteigerungsspirale

Für viele aber der gravierendste Mangel: Der Mietspiegel bildet nicht das tatsächliche Niveau ab, etwa seit Jahren unveränderte Altverträge, sondern nur Neuabschlüsse oder Änderungen, also Erhöhungen, aus den letzten sechs Jahren.

Auch im Stadtrat wurde vor der schließlich beschlossenen Fortschreibung, die ab November gilt, Sorge laut, dass mit der automatischen Anpassung per Inflationsindex eben genau die Preissteigerungsspirale weiter angeheizt werde. Dem wurde entgegengehalten, dass es ja auch eine Deckelung über die Mietpreisbremse gebe.

Der Mietspiegel war 2016 eingeführt worden, damals noch mit Nennung einzelner Straßen, die für eine ganz gute oder nur gute Wohnlage in Puchheim standen – was vereinzelt für erheblichen Unmut gesorgt hatte. Die Preis-Statistik soll für Transparenz auf dem Mietmarkt sorgen, Streitigkeiten zwischen den Parteien vermeiden helfen und – falls es doch zu keiner Übereinkunft kommt – den Gerichten als Anhaltspunkt dienen. Die letzte Neu-Erhebung stammt aus dem Jahr 2020. (op)

