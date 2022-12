Kosten für Schulsanierung steigen - Schüler werden in Container ausgelagert

Teilen

Die Mittelschule am Gerner Platz in Pucheim. © Weber

Die Sanierung der Puchheimer Mittelschule wird ausgeweitet. Dafür muss die Hälfte der Schüler in Container umziehen. Noch gravierender allerdings: Die Kosten steigen auf fast 32 Millionen Euro.

Puchheim – Bei der Sanierung der Puchheimer Mittelschule sollen keine halben Sachen gemacht werden. War bisher nur an eine gründliche Renovierung im Inneren gedacht, die allein schon 22 Millionen Euro gekostet hätte, sollen nun auch die Fassaden energetisch auf den neuesten Stand gebracht und das Dach der Aula erneuert und angehoben werden. Weil nun außerdem in zwei großen Bauabschnitten gearbeitet werden soll, statt Stück um Stück geschossweise vorzugehen, muss die Hälfte der Schüler ausgelagert werden, zum größten Teil in angemietete Container. Die neuen Gesamtkosten liegen bei nahezu 32 Millionen Euro.

Gravierende Mängel beim Brandschutz

Auslöser für den geplanten Umbau der 22-Klassen-Schule mit derzeit rund 400 Besuchern waren vor vier Jahren eigentlich die damals entdeckten gravierenden Mängel beim Brandschutz. Das Dringendste wurde zwar provisorisch erledigt, aber an einer umfassenden Sanierung mit neuen Böden, Decken und teilweise Wänden führt kein Weg vorbei.

Die beiden Schulgebäude – das Haupthaus ist von 1974, der Nebentrakt entstand zwölf Jahre später – müssen praktisch entkernt werden. Daher werden gleich die gesamte Haustechnik inklusive Elektrik sowie die IT-Infrastruktur neu gemacht und dezentrale Lüftungsgeräte eingebaut. Der Keller, in dem ständig Wasser steht, muss ebenfalls saniert werden, außerdem sollen die Außenanlagen – Pausenhof, Grünflächen, Sportplatz – auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. Schließlich wird der Haupteingang von der Lager- zur Rotwandstraße verlegt.

Unabsehbare Kosten

Mit diesen bereits umfangreichen Vorhaben ist es aber nicht getan, wie der Stadtratsausschuss für städtische Bauten jetzt erfuhr. Die ursprünglich geplante Sanierung peu à peu würde viele Jahre Bauzeit mit unabsehbaren Kostenentwicklungen und erheblichen Störungen für den laufenden Schulbetrieb bedeuten. Aus diesem Grund sollen jetzt zunächst das Haupt- und dann das Nebengebäude in jeweils zwei Jahren saniert werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein Teil der Schüler wird derweil in einer zweigeschossigen Container-Anlage auf dem Sportplatz untergebracht. Drei Klassen müssen in die benachbarte Grundschule am Gerner Platz und sogar in die Grundschule Süd ausweichen. Da außerdem auch Werkraum und Zeichensaal als Klassenzimmer dienen müssen, findet der Fachunterricht ebenfalls nebenan bei den Grundschülern am Gerner Platz statt. Entstehende Mehrkosten: 3,6 Millionen Euro.

Keine Dämmung

Im Zuge der Planung zeigte sich ferner, dass die Außenwände des Haupthauses geringe bis gar keine Dämmung besitzen und die Hülle nicht dicht ist. Die energetische Sanierung der Fassaden, die bis zu 30 Prozent Energie-Einsparung bringen soll, bietet sich aber geradezu an, wenn die Schule ohnehin zur Großbaustelle wird. „Augen zu und durch“, sagte ein Planer zu dieser geplanten, auf weitere 4,9 Millionen Euro geschätzten Verbesserung.

Vergleichsweise preiswert kommt mit 1,2 Millionen Euro die Erneuerung des erst 20 Jahre alten Dachs über der Aula. Das soll jetzt im obersten Geschoss neu konstruiert werden, wovon man sich mehr Licht und höhere Aufenthaltsqualität verspricht. Der Planer sprach von einem „spektakulären Dach mit Oberlichtern“ und von „gut investiertem Geld“ für ein „neues Gesicht für die Schule“.

Der Ausschuss billigte die Projekt-Erweiterungen einstimmig. Endgültig entscheiden muss der gesamte Stadtrat. (op)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.