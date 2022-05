Skepsis an Rad-Verleih per Smartphone

Teilen

Bei den neuen Mobilitätsstationen kann man Räder ausleihen: Das geht ganz modern per Smartphone, wie das Beispielfoto eines Anbieters zeigt. Im Puchheimer Stadtrat halten einige das für nur großstadttauglich. foto: DPA © Beispielfoto: dpa

Sie sollen ein weiteres Puzzleteil sein, um das große Ziel der Klimawende voranzutreiben: Mobilitätsstationen, an denen man sich zum Beispiel Räder ausleihen kann. Doch es gibt Zweifel.

Puchheim – In Puchheim werden 13 entstehen. Das hat der Stadtrat aber nur mit relativ knapper Mehrheit beschlossen.

Erst nach einer fast grundsätzlichen Debatte über Fahrradverkehr in Puchheim und nur mit relativ knapper Mehrheit hat der Stadtrat beschlossen, gemeinsam mit neun anderen Kreis-Kommunen ein Netz von sogenannten „Mobilitätsstationen“ aufzubauen. Insbesondere die CSU bezweifelte, dass dieses geplante Radl-Leihsystem von messbarem Nutzen für die Bürger der Stadt sein könne. Die Anhänger des „Umweltverbundes“ sahen dagegen einen notwendigen weiteren Schritt zur Mobilitätswende, die im Endeffekt allen Puchheimern zugute komme.

One-Way-Fähigkeit

Martin Imkeller, der Mobilitätsbeauftragte des Landkreises, sprach im Stadtrat von der Möglichkeit spontaner Nutzungen und der sogenannten One-Way-Fähigkeit, weil das Radl nicht wieder an den Ausgangsort zurückgebracht werden muss. In Puchheim sind 13 Standorte vorgesehen, die Investitionskosten für die Stadt liegen bei rund 100 000 Euro.

Für das zunächst auf fünf Jahre begrenzte Programm gibt es Zuschüsse von bis zu 80 Prozent aus einem Programm des Bundesumweltministeriums. Der Landkreis, der das Projekt federführend betreut, hat mit seinem Konzept eine Jury überzeugt, die eine Vorauswahl unter den Bewerbungen getroffen hat. Was die Ausleihe den Nutzer kostet, ist unklar. Die Rede war von fünf Cent pro Minute bis zu einem Preis von über einem Euro – je nach Betreiber, der die Ausschreibung gewinnt. Nicht sicher ist, ob die einzelnen Kommunen eigene, subventionierte Tarife anbieten können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Idee mache in einer Großstadt viel Sinn, merkte Dominik Schneider (CSU) an, der sich nach seinen Worten in München selbst MVG-Räder ausleiht. Aber in Puchheim, wo alle Radler mindestens ein eigenes Gefährt haben, fehle es an der Zielgruppe: Steuergelder sollte man für die eigenen Bürger ausgeben, nicht für paar Touristen.

Wird es ein Fahrradfriedhof?

Einen „Fahrradfriedhof“ befürchtete gar Schneiders Fraktionsvorsitzende Karin Kamleiter. Michaela von Hagen (FW) verwies auf Millionen-Zuschüsse, die von der Stadt München trotz viel Fremdenverkehrs in die MVG-Räder gesteckt worden seien. Für den Landkreis komme ein solches Projekt zu früh.

Martin Koch (FDP) fehlte ein flächendeckendes Angebot. Gerade Alling und Emmering als nahe Ausflugsziele fehlten in dem Verbund. Auch Eichenau macht übrigens nicht mit.

Bei den Anhängern des Konzepts sah man sehr wohl mögliche Puchheimer Nutzer. Gelegenheitsradler etwa oder Pendler, die wie Jean-Marie Leone (SPD) „nicht gerne mit dem eigenen Rad zum Bahnhof“ fahren beziehungsweise es dort lieber nicht abstellen.

Hohe Kosten

Die von der CSU kritisierten hohen Kosten (bei fraglichem Bedarf) wurden nicht in Abrede gestellt. Man dürfe aber nicht mehr von der „eigenen, billigen Kfz-Mobilität wie bisher“ ausgehen, sagte Manfred Sengl (Grüne).

Natürlich gehe man in Vorleistung, meinte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). Aber um ein anderes Mobilitätsverhalten zu erreichen, brauche es eben Angebote. Ein Umdenken gebe es nicht zum Null-Tarif und über das viele Geld, das in den Straßenunterhalt fließe, rege sich auch niemand auf, fand Leone. Max Keil (ubp) erinnerte an die Bedenkenträger bei der Einführung des MVV, die seinerzeit leere „Geister-S-Bahnen“ befürchtet hatten. „Wir wissen alle, dass die Epoche des motorisierten Individualverkehrs zu Ende geht.“

Beispiele

Zwei Stadträte brachten Beispiele, um Nachteile und Vorzüge des neuen Systems zu veranschaulichen. Wenn er von zuhause in der Lilienstraße aus mit dem Leihradl zum PUC wolle, müsste er es zunächst am Schopflach-Friedhof abholen, hatte Schneider ermittelt. Ein Umweg von 700 Metern, also vollkommen unattraktiv.

Manfred Sengl dagegen hatte kürzlich schon die künftige Mobilitätsstation am Mammendorfer Bahnhof vermisst, als er auf eine Veranstaltung in der dortigen, „1,2 Kilometer“ entfernten Sportgaststätte wollte. Das eigene Radl in der S-Bahn mitzunehmen hätte ihn hin und zurück sechs Euro gekostet. Ergebnis: Der Grüne fuhr mit dem Auto.

So sind die Mobilitätsstationen aufgebaut

Die insgesamt 67 Stationen vor allem im östlichen und südlichen Landkreis sollen in der Regel an Bahnhöfen und Bushaltestellen entstehen. Dort können mittels Smartphone Fahrräder (elektrisch und konventionell) ausgeliehen werden und an einer beliebigen anderen Station wieder abgestellt werden. Zur Ausstattung können Ladesäulen, Überdachungen, Gepäckfächer und Reparatur-Möglichkeiten gehören. Auch Lastenräder sind vereinzelt ausleihbar, stellenweise soll es auch ein Car-Sharing-Angebot geben. op

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.