Nach Protest leuchtet nun doch ein Christbaum im Ort

Wurde sehr vermisst: der beleuchtete Christbaum in Puchheim-Ort. © GEHRE

Ob es mit einem Anruf des Tagblatts zu tun hatte oder ob die Leute den direkten Weg zum Bürgermeister gesucht hatten – kurz nach dem zweiten Adventswochenende steht jedenfalls wieder einen Christbaum vor der Kirche in Puchheim-Ort. Der war von einigen Einwohnern heftig vermisst worden.

Puchheim – Denn der beleuchtete Christbaum hat lange Tradition. Und als sich herumsprach, dass er aus Energiespar-Gründen fehlte, machte sich einiger Unmut breit. Der „kleine, feine Baum“ sei sicher kein Stromfresser, meinte ein Ortler zum Tagblatt. Und wenn die Stadt schon keine Energie verschwenden wolle, dann dürfe es nicht passieren, dass tagsüber die Straßenbeleuchtung an ist oder nächtelang in der Laurenzer Turnhalle das Licht brennt.

Tatsächlich geht es nach einer Anweisung von Bürgermeister Norbert Seidl in der Stadt heuer weniger besinnlich zu. Auf sämtliche Sterne an den Straßenlaternen wird verzichtet, auch auf die Christbäume vor dem Rathaus, in den beiden Friedhöfen und am Grünen Markt hätten sich die Puchheimer vergeblich gefreut. Nur der Baum auf der Bahnhofsnordseite glänzt wieder in voller Pracht, südlich der Gleise wurden immerhin eine beleuchtete Kugel und ein großer Stern beim Kriegerdenkmal aufgehängt.

Großteil der LED bereits eingemottet

Von den üblicherweise über 3200 vorweihnachtlichen LED-Leuchtpunkten ist ein Großteil eingemottet. Dadurch könnten in den fünf bis sechs Wochen vor und nach Heiligabend nach einer Schätzung des Bauamtes rund 500 Kilowattstunden Strom eingespart werden.

Was der verspätete Baum in Puchheim-Ort an Elektrizität verbraucht, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall eine Kleinigkeit im Vergleich zum gesamten städtischen Strombedarf, findet ein Ortler. Und gerade nach der Pandemie hätten sich eben viele ein bisschen Licht und Vorfreude in den dunklen Adventsnächten gewünscht.

Außerdem hätte der beleuchtete Baum auch für mehr Sicherheit vor der Kirche sorgen können. Dort war nämlich die Straßenlaterne ausgefallen. (OLF PASCHEN)

