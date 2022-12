Er ist Puchheims prominentester Neubürger

Seit 15 Jahren setzt Peter Blenke auf umweltfreundliche Gebäudereinigung. © Jessica Kassner

Peter Blenke ist in der Welt der Wirtschaft bekannt. Er führt das Gebäude-Dienstleistungsunternehmens Wackler. Vor kurzem zog er nach Puchheim-Ort.

Puchheim – Die Stadt hat einen prominenten Neubürger, der wahrscheinlich nur in der Welt der Wirtschaft einen Namen hat. Vor einem halben Jahr ist der Vorstandsvorsitzende des Gebäude-Dienstleistungsunternehmens Wackler nach Puchheim-Ort gezogen, wo er ein altes Häuschen saniert hat. Kürzlich ist der 63-jährige Peter Blenke auch über seinen Fachbereich hinaus bekannt geworden. Der bundesweite Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.), ein 700 Mitglieder zählendes Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, zeichnete ihn für sein „jahrzehntelanges Engagement“ und seinen „transformativen Einfluss in der Branche“ aus.

Das Unternehmen Die heutige Wackler Holding mit 36 Standorten, 7500 Mitarbeitern und rund 1200 Kunden ist 1909 in München als Fensterputzfirma entstanden. Nach einer Fusion mit vier anderen Unternehmen, betreibt Wackler sämtliche Dienstleistungen im Rahmen des Gebäude-Services. Neben der eigentlichen Reinigung auch das „Facility Management“, also die klassische Hausmeisterei samt Unterhalt, und Bewachungsaufgaben. Der Konzern bietet auch Werttransporte sowie Klima- und Umweltberatung an. Das Unternehmen ist immer noch im Eigentum der Gründerfamilie, Alleinaktionär ist Friedrich Wackler.

Der seit 1993 vergebene Preis ist zwar undotiert, aber den Geehrten wird eine in Afrika angefertigte Holzskulptur in Form eines Flusspferdes überreicht. Das Hippo, könnte man meinen, ist eigentlich ein Sinnbild für Trägheit und Unbeweglichkeit. Blenke nennt es Kraft und Ruhe und weiß, dass die Tiere für den zu aufdringlichen Menschen sehr schnell unangenehm werden können – wie ja ein Manager, will er Erfolg haben, ebenfalls gelegentlich anecken müsse.

Auch Blenke wird manche Widerstände überwunden haben müssen, als er sein Unternehmen als Geschäftsführer mit auf den grünen Weg nahm. Für den studierten Betriebswirt und Juristen, der zuvor in der Catering-Branche gearbeitet hatte, und 2004 zu Wackler kam, war Umweltschutz nicht in erster Linie eine Herzensangelegenheit, sondern eine Notwendigkeit. Und in seiner Position, in der er auch über viele umweltrelevanten Themen zu entscheiden habe, sitze er an einem wenn auch kleinen Hebel, um etwas zu bewirken und andere zu überzeugen.

Vor 15 Jahren wurde „Green Clean“ als umweltfreundliches Gebäudereinigungskonzept eingeführt. Wackler setzt – wo es möglich ist – auf Öko-Reinigungsprodukte, nachhaltiges Putzmaterial und Arbeitskleidung. Sein Unternehmen ist seit vier Jahren klimaneutral und will künftig die Arbeitswege der Beschäftigten in die CO2-Bilanz aufnehmen. Für die Mitarbeiter gibt es Schulungen zur Energie-Einsparung im Unternehmen und privat. Eine Tochtergesellschaft bietet Beratung im Klima-Management an.

Anfangs wurde Wackler mit seinem Öko-Trip in der Branche belächelt, heute gilt es als Unternehmen, das Maßstäbe gesetzt hat. Denn grün zu sein und nicht nur zu scheinen ist ein Wettbewerbsfaktor geworden. Junge Leute suchen Ausbildungsplatz oder Job längst nach Umwelt-Kriterien, das Image von Verantwortung für die Umwelt ist zunehmend für den Kunden wichtig. Ist ein grünes Mäntelchen also mehr als Marketing-Strategie? „Genau den Vorwurf des Green-Washings will ich ja entkräften,“ sagt Blenke. „Wir machen das schließlich nicht erst seit Greta Thunberg, sondern seit 15 Jahren.“

Und auf jeden Fall drei weitere Jahre, denn sein Vertrag läuft noch bis 2026. Nur Zeit, um ein weiteres Buch – es wäre das achte – zu schreiben, findet er nicht. Blenke hat früher Rätselbücher und Abrisse über das historische Catering oder die Sauberkeit in öffentlichen Gebäuden der Vergangenheit verfasst. Zuletzt erschien unter dem Titel „Mensch macht Klima“ ein 180-Seiten-Werk – eine als leicht verständlich gedachte Analyse des Klimawandels für jedermann. Olf Paschen