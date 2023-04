Nächtliche Randalierer: Wurstautomat aufgebrochen - Heckscheibe mit Tasse eingeworfen

Von: Lisa Fischer

Randalierer alarmierten die Polizei in Olching und Puchheim.(Symbolbild) © Symbolfoto: Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Vermutlich mit einer Tasse hat ein Unbekannter ein Auto in Puchheim eingeschlagen. In Olching wurde die Scheibe eines Wurstautomatens zerstört.

Olching/Puchheim - Auf einen Wurstautomaten in Olching hatte es ein Unbekannter am langen Osterwochenende abgesehen. Der Täter schlug die Sicherheitsscheibe des in der Feursstraße aufgestellten Automaten ein und zerstörte sie komplett.

Ob der Unbekannte sich auch aus dem Automaten bediente, ist laut Polizei bislang unklar. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu dem Täter werden bei der Polizei Olching unter Telefon (0 81 42) 29 30 entgegen genommen.

Ein etwas kurioser Fall aus Puchheim beschäftigte die Polizei Germering am langen Wochenende. Der Seat Leon eines 30-jährigen Puchheimers wurde stark beschädigt – vermutlich mit einer Tasse.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sein Auto von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 19.45 Uhr in der Adenauerstraße abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte war die Heckscheibe eingeschlagen. Im Wageninneren fanden die alarmierten Beamten eine Tasse. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei Germering unter Telefon (089) 89 54 15 70 zu melden.

Auch in Gröbenzell wurde am Osterwochenende eine Scheibe eingeschlagen: Ein Täter zerstörte ein Autofenster mit einem Stein.