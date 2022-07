Gröbenbach trocknet aus: Anwohner versuchen Fische zu retten - für einige zu spät

Haben so viele Fische gerettet, wie sie konnten: Sonja Freinecker (l.), ihre Nachbarin Lena Bujupi und die Kinder Melisa, Ledion, Lorena, Klea und Paulina an einer der letzten Pfützen im Bett des Gröbenbachs.

Quelle liefert kein Wasser mehr

Von Tobias Gehre schließen

Alarm am Gröbenbach: Das Gewässer liegt in Puchheim streckenweise trocken. Anwohner haben in einer spontanen Aktion noch dutzende Fische gerettet. Alteingesessene Puchheimer sprechen von einer nie da gewesenen Situation.

Puchheim-Ort – Den Gröbenbach kennt Ursula Schuler-Kokkas gut. Die Puchheimerin hat am Ufer des Gewässers eine Parzelle auf einem Sonnenacker, wo sie Gemüse anbaut. Seit Wochen beobachtet sie, wie der Pegel immer weiter sinkt, wie immer weniger Wasser das Bachbett durchströmt.

Am Dienstagabend passiert dann das Unausweichliche. An der nahe gelegenen Kneipp-Anlage in Puchheim-Ort bemerkt Schuler-Kokkas, dass große Teile des Bachbetts komplett trocken liegen. Neues Wasser kommt nicht nach. Für die Bewohner des Baches beginnt ein Todeskampf. „Dutzende Fische zappelten im Schlamm“, sagt die Puchheimerin.

Rettungsaktion gestartet

Gemeinsam mit Anwohnerin Sonja Freinecker organisiert sie eine Rettungsaktion. Mit Nachbarn und deren Kindern laufen sie zum Bach und sammeln die Fische ein. „Einige waren schon tot“, sagt Freinecker. Die lebenden Exemplare – geschätzt 50 Stück – bringen sie in Eimern bachaufwärts vor ein Wehr, wo noch aufgestautes Wasser im Bach ist. Drei Stunden dauert die Aktion. „Ich wohne jetzt seit 25 Jahren hier“, sagt Sonja Freinecker. „Aber so etwas gab es noch nie.“

Auch im Puchheimer Rathaus ist man ratlos. „Wir können eigentlich gar nichts machen“, sagt Katharina Dietel vom Umweltamt. Der Fischerei-Pächter und das Landratsamt seien informiert. Außerdem schickte Dietel Mitarbeiter des Bauhofs los. Sie sollten überprüfen, ob jemand unerlaubt Wasser aus dem Gröbenbach entnimmt. Doch die Bauhof-Mitarbeiter finden nichts.

+ Einige Fische konnten gerettet werden und per Eimer an Stellen gebracht werden, wo der Gröbenbach noch Wasser hat. © tb

Gröbenbach: Quelle liefert kein Wasser mehr

Auch Max Keil blieb die Tragödie am Gröbenbach nicht verborgen. Der Bio-Landwirt, der für die ÖDP im Kreistag sitzt, ist ein alt eingesessener Puchheim-Ortler. Dass der Bach komplett trocken liegt, hat er so noch nie erlebt. „Die Kneipp-Anlage ist nur noch eine Pfütze“, sagt Keil. Der Landwirt kennt die Gegend wie seine Westentasche. Daher weiß er, wo das Problem liegt. „Von der Quelle am Parsberg kommt derzeit kein Nachschub mehr“, so Keil. Dass sich das bald ändert, glaubt der Landwirt nicht. „Wenn man bedenkt, dass die große Hitze und Trockenheit jetzt erst kommt, ist das schon bedenklich.

Meteorologen bestätigen Keils Befürchtung. Seit Tagen warnen sie bereits vor einer Hitzewelle. Und nennenswerte Niederschläge sind nach den Wettermodellen in den nächsten Wochen nicht zu erwarten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.