Schilder aus Verankerung gerissen - Unbekannte zerstören Lehrpfad

Von: Sabine Kuhn

Nur der leere Metallrahmen steht derzeit noch am Laurenzer Weg in Puchheim-Ort. © D‘Buachhamer

Am Lehrpfad der „d‘Buchhamer“ wurden mehrere Informationstafel aus der Verankerung gerissen und zerstört. Der Verein und die Polizei suchen nun Zeugen.

Puchheim-Ort – Ärger und Enttäuschung beim Brauchtumsverein „d‘Buachhamer“. Mit viel Liebe und Engagement haben die Mitglieder einen Lehrpfad zur Historie des Ortes installiert. Nun haben Rowdies eine der Stationen zerstört – ausgerechnet zur Weihnachtszeit. „D’Buachhamer“ und die Polizei suchen nun nach dem oder den Schuldigen.

Die Infotafel hing an der Freifläche am Laurenzerweg in einem Metallgestell. Nun steht dort nur noch der leere Rahmen. Die Tafel selbst wurde mit roher Gewalt aus den Verschraubungen gerissen, verbogen und zerstört. Danach wurde sie auf einen nahen Acker geworfen. Sie ist nicht mehr zu gebrauchen.

Nach Angaben der zuständigen Germeringer Polizei wurde die Infotafel zwischen 22. und 24. Dezember demoliert. Der Brauchtumsverein „d‘Buachhamer“ nennt als Tatzeitpunkt den Tag vor dem Heiligen Abend.

Insgesamt besteht der „Puchheimer G’Schichtspfad“ aus 22 Infotafeln. Sie sind an verschiedenen Stellen in Puchheim-Ort und Puchheim-Bahnhof sowie auf Wegen dazwischen aufgestellt. Damit wird die Geschichte Puchheims vor Ort in Wort und Bild dargestellt und erläutert. Die zerstörte Station behandelte die „Villa Rustica“.

D’Buachhamer haben wegen der zerstörerischen Aktion Anzeige erstattet. Die Neuerstellung der Infotafel kostet dem Verein viel Zeit und Geld. Abgesehen von Schmierereien ist die Totalzerstörung der erste Akt von Vandalismus am Geschichtspfad, wie die Schriftführerin des Vereins, Hannelore Keil, berichtet. Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich solcher Vandalismus fortsetzt und der Geschichtspfad dann gegebenenfalls nur noch digital oder in Buchform zu erleben wäre.

Der Brauchtumsverein bittet deshalb, dass sich eventuelle Zeugen melden, am besten per Mail an die Adresse buachhamer@gmx.de. Auch die zuständige Polizeiinspektion Germering nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

