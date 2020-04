Ortler wollen Maibaum später aufstellen

Puchheim

von Tobias Gehre schließen

Die Corona-Krise wirbelt auch das Brauchtum durcheinander. Das traditionelle Maibaum-Aufstellen findet nicht statt – zumindest nicht wie gewohnt am 1. Mai. In Puchheim-Ort plant der neu gegründete Maibaumverein deswegen, seinen weiß-blauen Stamm einfach zu einem späteren Zeitpunkt in die Senkrechte zu wuchten.