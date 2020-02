Pause neben dem Krokus-Feld

Es gab Zeiten, da waren blühende Krokusse erst im März zu sehen. Diese junge Hündin dürfte sie nicht mehr miterlebt haben.

Puchheim - Deshalb war die Vierbeinerin auch nicht sonderlich überrascht, als sie sich am Sonntag bei zweistelligen Temperaturen für eine Pause direkt neben den farbenprächtigen Blumen niederließ. Dabei war sie in guter Gesellschaft. Viele Spaziergänger, Radler und andere Gassi-Geher nutzten die Bänke an der Kneipp-Anlage in Puchheim-Ort, um zu rasten und das schöne Wetter zu genießen. Die Krokusse dort sprießen übrigens jeden Frühling von ganz alleine aus dem Boden. Wer sie bewundern will, sollte sich beeilen. Nach wenigen Tagen ist das Farb-Spektakel wieder vorbei.