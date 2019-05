Pferdehof will Tiere von Ärzten untersuchen lassen

Im Konflikt zwischen einem Pferdehof bei Puchheim-Ort und dem Landratsamt zeichnet sich eine Lösung ab.

Puchheim-Ort – Bei einem Gespräch mit dem Veterinäramt habe der Pferdehof-Betreiber zugesagt, die geforderten tierschutzrechtlichen Maßnahmen umzusetzen, berichtete eine Sprecherin der Kreisbehörde am Freitag. Das Amt gehe davon aus, dass die tierärztlichen Untersuchungen zeitnah stattfinden werden.

Kein Zwangsgeld

Vereinbart wurde demnach, dass der Betrieb bald mitteilt, ob die Maßnahmen erfolgt sind. Bis dahin werde kein Zwangsgeld erhoben, sagte die Sprecherin der Kreisbehörde. „Wir sind bereit, zu warten.“ Das Veterinäramt hatte vorher über 19 Pferde ein Reitverbot verhängt. Dem Pferdehof wurde vorgeworfen, die Tiere nicht ausreichend gepflegt zu haben. Bei drei dieser 19 Tiere gebe es mittlerweile aber bereits Verbesserungen, sagte die Sprecherin, sodass das Reitverbot für diese Pferde aufgehoben wurde.

Verbot betrifft auch Tiere, die nicht geritten wurden

Insgesamt habe das Reitverbot auch Tiere betroffen, die in der Realität gar nicht mehr geritten werden, räumte die Sprecherin des Landratsamts ein. Sie betonte aber erneut: Das Amt habe aufgrund des Zustands der Pferde nach einer Fremdanzeige schlicht eingreifen müssen. Der Pferdehofbetreiber hatte dem Amt Schikane vorgeworfen.

Das Veterinäramt hatte unter anderem den Ernährungszustand der Pferde und mangelnde Zahnpflege bemängelt. Festgestellt wurde auch eine unzureichende Hufpflege, Augenausfluss und orthopädische Probleme.

Veterinäre qualifiziert

Es habe zwischen der Kontrolle im Dezember und der Kontrolle Ende April vereinzelt auch Verbesserungen gegeben, berichtet das Landratsamt. Hier sei es um Hautveränderungen gegangen. Das zeige, dass es sich nicht um „normale“ altersbedingte Veränderungen gehandelt haben könne.

Die Mitarbeiter des Veterinäramts, die die Kontrolle durchführten, seien dafür sehr gut qualifiziert, betont das Landratsamt. Feststellungen seien von einer Fachtierärztin für Pferde gemacht worden. Außerdem sei auch der Amtstierarzt der Landeshauptstadt München, der lange an der LMU-Pferdeklinik tätig war, hinzugezogen worden. Eine weitere Vertreterin des Veterinäramts sei Fachtierärztin für Innere Medizin.

Deshalb war die Polizei auf dem Hof

Die Polizei unterdessen ermittelt gegen den Betreiber wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, weil eine entsprechende Anzeige vorliegt, beziehungsweise weil die Informationen aus dem Landratsamt der Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Daher war auch eine Polizistin mit dabei, als die Veterinäre am 29. April zur Nachschau unangemeldet auf den Hof kamen, wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Germering auf Nachfrage berichtete.

Zwei weitere Polizisten, diese in Uniform, seien ebenfalls zu dem Termin auf dem Hof erschienen, sagte der Sprecher der Polizei. Grund dafür war das Ziel der Beamten, in einer möglicherweise extrem emotional aufgeladenen Situation deeskalierend wirken zu können, falls nötig. In dem Konflikt war auch das Verwaltungsgericht München angerufen worden. Es bestätigte die Sicht des Brucker Landratsamts und stellte das Verfahren unter Auflagen ein. st