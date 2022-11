Sorge wegen Firmen-Wegzug - Flächen sind rar

Nachdem der Brennstoffzellen-Hersteller Pläne bekannt gab, seinen Produktionsstandort erweitern zu wollen, allerdings in Fürstenfeldbruck, rumort es in Puchheim.

Puchheim – Stadtrat Max Keil fürchtet sogar eine Abwanderungswelle. Denn Flächen sind rar.

Der Teil-Umzug des Brennstoffzellen-Herstellers Proton nach Bruck könnte nur der Beginn einer Abwanderungswelle aus Puchheim sein. Das fürchtet ubp-Stadtrat Max Keil, der sich erstaunt zeigt, von der Firmen-Entscheidung erst aus den Medien erfahren zu haben. Für die nächste Sitzung wünscht er sich nicht nur einen Bericht über die Hintergründe im Fall Proton, sondern würde auch die Verwaltung mit einer Art Marktanalyse zu den Expansionsplänen anderer führender Unternehmen beauftragen wollen.

Man habe früher schon einen wichtigen medizintechnischen Betrieb und mit ihm Arbeitsplätze und Gewerbesteuer verloren. Fatal fände es Keil, wenn auch die Laser-Wirtschaft Puchheim den Rücken kehren würden.

Große Fläche

Die „Proton Motor Fuel Cell GmbH“ an der Benzstraße ist seit dem Jahr 2007 in Puchheim ansässig. Der nach Angaben der britischen Muttergesellschaft führende Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen sowie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Motoren hatte erst vor drei Jahren seine neue, automatische Serienfertigung von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einweihen lassen. Schon zu dieser Zeit, erinnert sich Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), habe die Firma Erweiterungswünsche signalisiert, die möglicherweise Anfang diesen Jahres noch etwas deutlicher vorgetragen wurden. Eine konkrete Anfrage habe es aber nie gegeben, die Stadt hätte auch keine Flächen in einer Dimension, wie sie Proton in Fürstenfeldbruck gefunden hat (13 500 Quadratmeter Nutzfläche). Hauptsitz und Entwicklungsabteilung des Unternehmens mit insgesamt über 100 Beschäftigten bleiben in Puchheim.

Der Bürgermeister ist nach seinen Worten eher positiv überrascht: Nämlich, dass die Firma ihre Zentrale in Puchheim belässt. Und Anhänglichkeit an den Standort mit dem guten Namen erkennt er auch bei anderen Unternehmen, von denen einige die gleichen Überlegungen anstellen würden wie Proton. Aber die Stadt habe nun mal wirklich nichts in Petto.

Die Uralt-Flächen von Reinhold & Mahla sind eine Altlasten-Herausforderung, eine Erweiterung des Ikarus-Parks stößt sich mit dem regionalen Grünzug und ist zumindest nicht bei allen Fraktionen erwünscht. Priorität im Rathaus hat aber offenbar ein Umbau des Gewerbegebiets Nord, falls denn die Eigentümer mitspielen.

Max Keil sieht unter anderem in einem noch längst nicht ausgereizten Ikarus-Park Ausweitungsmöglichkeiten, auch das große städtische Grundstück in Puchheim-Ort wäre ein denkbarer Standort. Aber über neue Flächen werde seit längerem geredet, ohne dass wirklich was in die Gänge komme.

Er sei auch nicht derjenige, der alles betonieren will, so Keil. Aber es brauche mehr als Träumereien auf Klausurtagungen des Stadtrats oder tolle Wirtschaftsempfänge mit Show-Einlagen, sondern eine zielgerichtete Gewerbeentwicklungspolitik. Der Zug mit Proton sei abgefahren. „Aber wir müssen schauen, dass wir nicht wieder rote Rücklichter sehen.“

