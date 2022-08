PUC-Chef geht in Ruhestand: Eine Ära im Kulturzentrum endet

Das Puchheimer Kulturzentrum PUC: Seit Juni kostet das Parken in der Tiefgarage. © Weber

Wenn es um das Puchheimer Kulturzentrum PUC geht, führte an ihm kein Weg vorbei: Michael Kaller kümmerte sich über 20 Jahre lang um die Geschäfte. Er überstand dabei sogar große Widerstände. Jetzt geht er aber in den Ruhestand.

Puchheim – Nach über 20 Jahren unter der Leitung von Michael Kaller bekommt das Puchheimer Kulturzentrum PUC eine neue Chefin. Der Stadtrat vergab den Posten an die Sängerin und Kulturaktivistin Katrin Neoral, die zuletzt als Projektmanagerin und stellvertretende Geschäftsführerin der Münchner Jazz-Schule tätig war. Die Neue tritt ihre Stellung schon am 1. September an, Kaller bleibt noch vier Monate im PUC.

Mehrere Interessenten

Für den Job im Kulturzentrum gab es zahlreiche Interessenten, vier Bewerber wurden schließlich in die engere Wahl genommen. Neoral soll vor allem mit neuen Ideen und einer „frischen Herangehensweise“, wie es ein Stadtratsmitglied nannte, überzeugt haben. Ihre Ausbildung – sie studierte unter anderem Veranstaltungsmanagement – gilt auch als gute Grundlage für die Leitung des umstrukturierten und mit erweiterten Aufgaben versehenen städtischen Kulturamtes.

Katrin Neoral ist die Nachfolgerin und soll frischen Wind hereinbringen. © mm

Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) hat sich vorbehalten, die neue leitende Mitarbeiterin nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub der Presse vorzustellen. Teilen der Kulturszene dürfte sie aber bereits ein Begriff sein. Als Sängerin wirkte sie unter anderem in einer musikalischen Revue über die „Kraft des Rebensaftes“ mit. Auch bei der CD einer Heavy-Metal-Band hat sie offenbar mitgewirkt.

In den vergangenen Jahren machte Neoral sich als Beirätin im bayerischen Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft einen Namen. In dieser Funktion drängte sie auf einen effektiveren Corona-Rettungsschirm für freischaffende Künstler und diskutierte über dieses Thema vor der Kamera mit Bayerns Kunstminister Bernd Sibler.

Die Taschenoper

Vorgänger Michael Kaller war nur ein Jahr nach Eröffnung des PUC im Jahr 1999 nach Puchheim gekommen. Unter seiner Regie wurden Eigenproduktionen wie zum Beispiel die „Taschenoper“ entwickelt. Das Kulturzentrum hatte seit jeher ein buntes Angebot für das breite Publikum, das – wie beim Blues-Festival – teils sogar von weiter her anreiste.

Und Kaller trotzte so manchem Widerstand: Er überstand sogar einen Rauswurf-Versuch durch den damaligen Bürgermeister Herbert Kränzlein. Mit dem Jahreswechsel geht er nun in den Vorruhestand. (Olf Paschen)

