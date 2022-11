Jetzt übernimmt die neue Kultur-Chefin - sie soll frischen Wind bringen

Ein altbekanntes und ein neues Gesicht: Die neue Chefin des Puchheimer Kulturzentrums mit ihrem Vorgänger Michael Kaller, der nun in den Ruhestand geht, bei der Veranstaltung „Talk im PUC“. © Peter WEBER

Sie soll frischen Wind hereinbringen und der Überalterung des Publikums vorbeugen: Katrin Neoral ist nun auch ganz offiziell die neue Chefin des Puchhheimer Kulturzentrums PUC.

Puchheim – Sie überzeugte durch ihren bunten Lebenslauf. Nun muss sie den Spagat schaffen zwischen Neuerungen und Stammkunden behalten.

Sie hat in jungen Jahren ein Praktikum im ARD-Mittagsmagazin gemacht, war Öffentlichkeitsarbeiterin und PR-Beraterin, hat an einer Berufsfachschule unterrichtet und arbeitete zuletzt in der Geschäftsführung einer privaten Münchner Jazz-Schule. Jetzt hat Katrin Neoral diesem abwechslungsreichen Lebenslauf eine weitere Station hinzugefügt. Als Nachfolgerin von Michael Kaller ist sie neue Chefin des Kulturzentrums PUC und gleichzeitig Leiterin des Kulturamtes, das auch für den Sport zuständig ist.

Kampf um Hilfsprogramme

Die gebürtige Landshuterin wechselt beim Gespräch im Kaffeehaus am Bahnhof in den Dialekt, wenn sie auf ihre Karriere zurückblickt: „Gradlinig war des net“, sagt die 42-Jährige. In Puchheim habe sie sich beworben, weil sie zuletzt kulturpolitisch aktiv war und in der Corona-Zeit um Hilfsprogramme für Künstler kämpfte.

Kulturförderung sei eigentlich Sache von Städten und Gemeinden, wurde ihr immer wieder bedeutet, und so lag quasi praktische Unterstützung für die kleinen Solo-Selbstständigen an der kommunalen Basis nahe. Für eine offene Stelle in beispielsweise Niedermittelbach hätte sie sich wahrscheinlich weniger interessiert. Aber Puchheim ist bis zu ihr Zuhause in der Münchner Maxvorstadt ein Begriff. Sie selbst sah im PUC schon Theateraufführungen von Freunden. Gerade ihre bunte Biographie machte im Stadtrat Eindruck, von dem sie unter mehreren Bewerbern schließlich den Zuschlag erhielt. Die Breite dessen, was sie gemacht hat, könne hilfreich sein, wenn man Kultur nicht nur aufs PUC beschränkt betrachten wolle, sagt Kämmerer Harald Heitmeir. Bürgermeister Norbert Seidl erwartet einen anderen Blick auf Kultur.

Überaltert das Publikum?

Man erlebe eine „Überalterung des Publikums“, so der Kämmerer. Der Bürgermeister bestreitet nicht, dass das Angebot zuletzt etwas eingefahren war und man manche Formate vielleicht überdenken müsse. Woraufhin Neoral gleich einwirft, dass sie das treue Stammpublikum auf keinen Fall verschrecken wolle. Ein Programmpunkt wie der regelmäßige Tanztee klinge beispielsweise zunächst nicht besonders aufregend – bis man an die 100 Menschen, festlich rausgeputzt und mit einem Lächeln im Gesicht beim Tango beobachte. Aber sie will schon auch raus aus dem Kulturtempel, nicht nur warten, bis die Leute zu ihr kommen, neue, ungewöhnliche Schauplätze in Puchheim und neue Akteure suchen (siehe unten).

Rückzug ins Private

Gerade nach Corona, jetzt wo Helene Fischer noch Säle füllt, aber über den Zuspruch für jedes kleinere Event erst an der Abendkasse Gewissheit herrscht, brauche es Anreize gegen den Rückzug ins Private. Sie will „die Leute wieder abholen und zusammenbringen“, sagt sie.

Auch Kämmerer Heitmeir, ihr direkter Vorgesetzter, der einmal unvorsichtigerweise äußerte, Rockmusik-Fan zu sein, könnte abgeholt werden. Denn warum nicht auch mal ein richtig ohrenbetäubendes Konzert im PUC? Einschlägige Erfahrung würde die Kulturamtsleiterin mitbringen. Neoral, die Germanistik mit Theater- und Kommunikationswissenschaft studiert und eine Fortbildung in Kulturmanagement absolviert hat, ist nämlich auch ausgebildete Sängerin. Ihren Mezzosopran konnte man unter anderem bei einer Landshuter Mittelalter-Gruppe und später einem Jazz-Ensemble hören. Aber einmal wirkte sie auch bei einer CD mit, die ihr Bruder mit seiner Heavy-Metal-Band einspielte. „Das war spannend“, sagt sie noch heute.

Die ersten Pläne: weniger Programm, dafür neue Anreize

Katrin Neoral denkt auch über Veränderungen bezüglich ihres neuen Arbeitsplatzes nach. „Wo findet Kultur statt, wo könnte sie (noch) stattfinden?“, formulierte sie bei einer ersten Vorstellung ihrer Pläne im zuständigen Stadtratsausschuss. Wo könnten beispielsweise Ateliers, Proberäume, Produktionsstätten entstehen? Und kann man Equipment und Technik aus dem PUC nicht auch mal verleihen, wenn die Nutzer entsprechend geschult sind?



Sie denkt ebenso laut darüber nach, das Programm-Angebot im Kulturzentrum zu reduzieren. Aber natürlich soll sich das PUC nicht überflüssig machen. Zum einen braucht es für eine Einrichtung, die der Stadt ein jährlicher Zuschuss von einer knappen Million wert ist, auch Veranstaltungen, die sich rechnen. Allein schon, um andere weniger kommerzielle Angebote zu finanzieren. Neoral sieht aber auch die Chance, das Kulturzentrum zu einem Kommunikationsort zu machen statt nur einem Ort, um Kultur zu konsumieren.



Wie wäre es, wenn jemand nach der Vorstellung an Begegnungstischen mit den Gästen über ihre Eindrücke plaudert? Oder wenn die Künstler da blieben, um Auskunft zu geben auf Fragen, die man nicht laut stellen würde, aber vielleicht auf einem Bierdeckel notiert wie bei der TV-Sendung „Inas Nacht“? So könnte man neue Anreize für Kulturveranstaltungen schaffen. op

