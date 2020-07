Rätselhafte Schmiererei an B 2-Tunnel: Weitere Schriftzüge aufgetaucht

Tausende Autofahrer passieren täglich den Tunnel der B 2 bei Puchheim-Ort. Am Freitag haben sie sich über drei riesige rote Buchstaben am B2-Tunnel gewundert. Jetzt sind weitere Schriftzüge aufgetaucht.

Puchheim/Germering -

Update 1. Juli: Die Schmiererei am Tunnel der B 2 bei Puchheim-Ort ist kein Einzelfall. In Germering sind an mehreren Stellen die Schriftzüge „DMT“ aufgetaucht, teilt die Polizei mit. So wurde unter anderem ein Tonnenhäuschen an der Luise-Meitner-Straße mit dem Schriftzug verunstaltet. An anderen Stellen waren es Transformatorhäuschen und ähnliches. Auch die neue, eben erst eingeweihte, Galerie an der Lindauer Autobahn bei Germering wurde mit den den drei roten Buchstaben beschmiert. Die Täter müssen in jener Nacht also verstärkt aktiv gewesen, erklärt ein Sprecher der Germeringer Polizei.

Das war die Erstmeldung:

„DMT“ steht auch am B2-Tunnel zu lesen. Als erster bei der Polizei gemeldet hat die Schmiererei am frühen Morgen um 1.30 Uhr ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Dachau. Er passierte die Stelle auf einer privaten Fahrt. Wie die Schmierer die Schrift in luftiger Höhe über der Fahrbahn der B2 anbringen konnten, ist noch völlig rätselhaft. Die zuständige Polizei Germering bittet Zeugen, sich zu melden, Telefonnummer (089) 8 94 15 70. DMT ist die Abkürzung für Dimethyltryptamin, eine Droge, die sehr starke Halluzinationen hervorruft.