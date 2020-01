Puchheim sagt Steinwüsten den Kampf an

Wo früher Blumen wachsen konnten, ist nun nur noch Stein: Diese Art der Gartengestaltung ist in Puchheim bereits seit Längerem in der Diskussion.

Ökologie in der Stadt

Viele Bauherren setzen derzeit auf praktische und todschicke Steinflächen in ihren Gärten. Auch Kies ist beliebt. Die sogenannten Steinwüsten sind allerdings in Puchheim stark in der Kritik – nicht zuletzt wegen des Ökosystems. Die Stadt will nun bestimmte Weichen stellen, damit die Gärten wieder grüner werden.