Schattenspender für Spielplätze

Schattige Rückzugsorte gibt es jetzt für die Kinder auf Puchheimer Spielplätzen.

Puchheim – Der Sommer legt gerade offenbar eine Pause ein, jedenfalls brennt die Sonne nicht mehr ganz so oft herunter. Sollte sich das wieder ändern, sind zumindest die Kinder auf drei Puchheimer Spielplätzen vorbereitet. Am Gernerplatz, am Laurenzerweg und in der Tannenstraße wurden neue Sonnensegel installiert, die großflächig Schatten spenden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Demnach wurden die Spielplätze ausgewählt, die am stärksten besucht werden. Die Stoffbahnen sollen in der größten Mittagshitze vor der Sonne schützen. Auch die Eltern profitieren von den Sonnensegeln, so wird beispielweise die Babyschaukel am Spielplatz am Gernerplatz beschattet. Am Spielplatz an der Tannenstraße entstand in Rücksprache mit den Eltern eine beschattete Fläche, die auch für Picknicks genutzt werden kann.

Grundsätzlich gilt allerdings natürlich, dass man Kinder trotzdem ausreichend vor Sonne schützen sollte – durch Sonnencrémes und Kopfbedeckungen. Und extreme Hitze sollte vermieden werden. Dann steht der Spiel-Gaudi nichts mehr im Weg.