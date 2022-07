Brunnen bei der Trockenheit nicht tief genug: Im Friedhof geht das Wasser aus

Brunnen außer Betrieb: Der niedrige Grundwasserstand hat den Friedhof Schopflach trockengelegt. © Weber

Das Grundwasser wird immer knapper und die Auswirkungen bekommen die Puchheimer nun zu spüren: Am Friedhof gab es kein Wasser mehr.

Puchheim – Die Angehörigen konnten bei der Hitze die Pflanzen an den Gräbern nicht gießen. Auch das WC war zu.

Ausgerechnet in den vergangenen subtropischen Tagen standen die Besucher des Puchheimer Schopflach-Friedhofs vor einem Problem: Der dort installierte Brunnen lieferte kein Wasser mehr. Die Angehörigen Verstorbener konnten weder Grabpflanzen gießen noch auf die Toilette gehen.

Niedriger Grundwasserstand

Da ein technischer Defekt auszuschließen ist, dürfte der niedrige Grundwasser-Stand die Ursache sein. „Die Pumpe steht im Grundwasser und das ist jetzt zu tief“, erklärte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) auf Facebook. In der Gruppe „Du kommst aus Puchheim wenn...“ war die Frage aufgekommen, was am Friedhof los sei. Seidl antwortete der Internetgemeinde. Vor allem die geschlossene Toilette sorgte für Unverständnis.

Die Stadt hat außerdem per Schild am Eingangstor über den Missstand informiert. Die Besucher werden durch diese Mitteilung gebeten, Wasser nur am vorderen Brunnen und gegenüber Grabfeld 10 (über einen Gießanhänger) zu entnehmen.

Per Zapfhahn

Der Brunnen steht buchstäblich im Trockenen. Die Stadtverwaltung hat zunächst Wassertanks aufgestellt, aus denen die Besucher sich per Zapfhahn bedienen können. Langfristig muss überlegt werden, ob ein anderer – tieferer – Schacht gebohrt wird oder in den Friedhof eine Leitung verlegt wird. Die beiden anderen Gräberfelder, am Bahnhof und in Puchheim-Ort, sind an das Wassernetz angeschlossen.

Dass das Grundwasser knapp wird, zeigt sich auch an anderer Stelle. Der Gröbenbach in Puchheim-Ort ist stellenweise ausgetrocknet (wie berichtet). Zahlreiche Fische sind verendet, Anwohner konnten allerdings einige in Sicherheit bringen. Ein Problem ist: Wenn es regnet, dann handelt es sich häufig um Starkregen. Dieser fließe schnell in die Gewässer ab und trage wenig zur Grundwasserbildung bei, so ein Experte des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes München. Auch in Eichenau, das ja an Puchheim grenzt, schaut man bereits sorgenvoll auf den Starzelbach. (op/gar)

