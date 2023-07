Nach dem heftigen Unwetter: Rätsel um nächtliche Schreie in der Planie

Von: Kathrin Böhmer

Besonders schlimm waren die Schreie nach dem Sturm. Möglicherweise wurden Vögel von umfallenden Bäumen mit zu Boden gerissen und schrien deshalb ungewöhnlich laut und viel. © MM

Was geht da vor sich in der Puchheimer Planie? Nachts halten unheimliche Geräusche Bewohner der Hochhaussiedlung wach. Angefangen hatte es nach dem heftigen Unwetter. Die Erklärung ist ganz einfach: Hier haben sich Eulen niedergelassen, die ihre Jungen aufziehen. Und dahinter steckt wiederum ein besonderer Clou.

Puchheim – Plötzlich mitten in der Nacht riss ein gruseliges Geräusch Gertrud Simmert-Genedy (57) aus dem Schlaf. Es klang wie das Jammern von kleinen Kätzchen, ein ganz wehleidiges, hohes Fiepen. „Jedenfalls herzzerreißend“, sagt die Puchheimerin. Die Kinder hätten Angst bekommen. So etwas hatten sie vorher noch nie gehört. Und genau das sei das Schreckliche gewesen.

Anwohnerin Gertrud Simmert-Genedy sucht nach Hinweisen. Eulen ziehen gerne in verlassenen Krähen-Nester. Diese wurden aus Puchheim vertrieben, weil es Ärger mit Lärm und Dreck gab. Die neuen Bewohner könnten helfen, die Maus- und Rattenplage einzudämmen. © Peter Weber

„Wir wussten einfach nicht, woher die Schreie kommen.“ Genedy wollte der Sache auf den Grund gehen und telefonierte fleißig. Sie wandte sich an die Feuerwehr („Die meinten, sie sind nicht zuständig“), ans Umweltamt der Stadt und an Gerhard Wendl vom Olchinger Vogel-Notruf. Und sie bekam ihre Antwort: In der Pappelallee hinter den Hochhäusern haben sich Eulen eingenistet. Die Geräusche stammen von Käuzchen – nicht von Kätzchen.

Die Bedingungen sind ziemlich ideal, erklärt Vogel-Papa Wendl. Die Tiere haben in den Städten keine Feinde. Und dann wäre da noch ein Fakt, der viele Tierliebhaber schmunzeln lassen wird: „Eulen brüten in verlassenen Krähennestern.“ Von denen gibt es in Puchheim ja eine ganze Menge. Die geschützten Tiere wurden nämlich von einem Falkner verjagt, weil sie in der großen Anzahl zur regelrechten Plage wurden (wie auch in umliegenden Orten).

Davon profitieren nun die Eulen, die sich wortwörtlich ins gemachte Nest setzen können. Dass die gefiederten Besucher die Anwohner ärgern, kann Wendl aber nicht nachvollziehen. „Die sollen froh sein, dass sie so ein Naturerlebnis vor der Haustür haben. Andere machen dafür extra Exkursionen.“ Oder zahlen Eintritt in den Vogelpark.

Auch in der Freilandstraße, wo seine Tochter wohne, seien Eulen gesichtet worden. „Und die Anwohner freuen sich hier riesig darüber.“ Außerdem: Von diesen Tieren wird man, im Gegensatz zu den Krähen, nur sehr wenig mitbekommen. „Die Kleinen rufen eine Zeit lang nach den Eltern, wenn sie Hunger haben, aber wenn sie flügge sind, ist Ruhe“, sagt Wendl.

Nach dem schweren Sturm kürzlich herrschte natürlich helle Aufregung, auch im Tierreich. Nicht alle Jungtiere überlebten „Ronson“. Baumkronen brachen ab, möglicherweise landeten Nester mit Jungtieren auf dem Boden und sehr nahe an den Häusern. Das könnte die vermehrten Geräusche erklären.

Aber ansonsten seien die Tiere nachtaktiv und scheu, erklärt Vogelexperte Wendl. Man bekomme sie eigentlich kaum zu Gesicht. Auch Genedy hat festgestellt, dass die Nächte mittlerweile wieder ruhiger sind. „Wir haben jedenfalls nichts mehr gehört.“ Sie fürchtet jedoch, dass die Eulen länger bleiben könnten. Denn sie finden neben Nestern noch etwas zuhauf Futter. „Wir haben hier eine richtige Mäuse- und Rattenplage, also quasi ein ganzes Buffet“, sagt die Puchheimerin. Diese Tiere bedienen sich wiederum an Müllsäcken, die in dem besiedelten Gebiet lagern.

Auch Vogelexperte Wendl ist sich ziemlich sicher, dass die Eulen keine Eintagsfliege sein werden. „Sie haben hier alles, was sie brauchen.“ Monika Dufner, Umweltbeauftragte der Stadt Puchheim, die sich ein Bild vor Ort gemacht hatte, sieht ebenso keinen Anlass, das zu ändern. „Wir werden jetzt sicherlich nicht anfangen, Käuzchen zu vertreiben“, erklärt sie. Aber man kann es ja auch einfach einmal so betrachten: Die oft erwähnte Rattenplage in der Planie ist dann vielleicht wirklich endgültig Geschichte – bei so vielen Mäusejägern, die noch dazu ganz umsonst arbeiten.

