Schulturnhalle in Puchheim wird immer teurer - „Planung ordnungsgemäß?“

Überraschung beim Neubau der Turnhalle in Puchheim gab es zuletzt wegen der dunklen Fassade. (Archivfoto)

Mehrkosten

Von Thomas Steinhardt schließen

Der Neubau der Turnhallen am Schulzentrum Puchheim lief unter desaströsen Umständen. Jetzt kommen weitere Mehrkosten dazu.

Puchheim - Knapp 30 000 Euro Mehrkosten tauchen jetzt bei den Elektro-Installationen auf. Weil die Hallen im Februar in Betrieb gehen sollen, drängt die Zeit, sodass der Kreisausschuss jetzt eine dringliche Anordnung des Landrats zur Kenntnis nehmen musste. Angesichts der Vielzahl der Nachträge, die es bereits gab, fragte Finanzreferent Johann Thurner (FW), ob die grundlegende Planung überhaupt ordnungsgemäß erfolgt sei. Er forderte die Prüfung von Schadenersatzforderungen.

Martin Runge (Grüne) war überzeugt, dass die Planung nicht ordnungsgemäß gewesen sein kann. Daher habe der Landkreis jetzt ja auch schlechte Karten im Rechtsstreit mit dem Abbruchunternehmer, mit dem der Kreis wegen des Abrisses der alten Hallen im Clinch liegt. Runge attestierte aber nicht nur dem Planer große Fehler. Auch die Kontrolle des Baus durch das Landratsamt selbst sei hundsmiserabel gewesen.

Tatsächlich hatte es von Beginn an immer nur Probleme an der Baustelle gegeben. Zuletzt hatte es die Verantwortlichen überrascht, dass die Fassade schwarz gestaltet worden war. In der Bauverwaltung herrschte dann die Haltung: Augen zu und durch, damit die Schüler die Hallen jetzt dann irgendwann nutzen können. Thomas Steinhardt

