„Hat keinen Spaß mehr gemacht“: Hotelier gibt auf - Münchner Kette übernimmt

Das Hotel Seidl in Puchheim am Kreisverkehr an der Lochhauser Straße. Das Restaurant war auch für Laufkundschaft geöffnet. Die Situation des Gesamtbetriebs war jedoch nicht erst seit Corona schwierig. © Weber

Es ist das zweitgrößte seiner Art im Landkreis: das Hotel Seidl in Puchheim. Doch die bisherigen Eigentümer geben den Betrieb auf, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Ab März übernimmt dann eine bekannte Münchner Coffeeshop-Kette.

Puchheim – Das Hotel Seidl, Puchheims größte Beherbergungsstätte, wechselt den Besitzer. Zum 1. März wird der Betrieb an die Coffee Fellows Hotel GmbH mit Sitz in Unterföhring verpachtet. Das – bisher auch für das Laufpublikum offene – Restaurant soll vorerst geschlossen bleiben. Das Frühstücksangebot für die Hotelgäste dürfte sich künftig am Angebot der Coffeeshops des Mutter-Unternehmens Coffee Fellows orientieren. Was an weiteren Neuerungen ansteht, ist noch nicht klar.

„Es hat auch keinen Spaß mehr gemacht“, sagt der bisherige Betreiber Frank Seidl. In den vergangenen beiden Corona-Jahren lag die Auslastung nach seinen Worten noch bei 20 Prozent, im früheren Normalbetrieb war sie drei Mal so hoch. Das Virus war allerdings nur eine Art Brandbeschleuniger: Privathotels, die hauptsächlich von Geschäftsreisenden und Tagungen leben, hätten es schon seit einiger Zeit immer schwerer auf einem umkämpften Markt.

Zuletzt fielen aber auch Städtereisen aus, andere Urlauber verbringen ihre Ferien ohnehin kaum in Puchheim. Größere Ketten haben es außerdem mit zentralen Buchungssystemen und einem in gewissem Rahmen möglichen Personal-Austausch leichter.

Mitarbeiter werden übernommen

Die 14 Mitarbeiter werden übernommen, darunter der bisherige Direktor Janek Kubon, der seit zwei Jahren an Bord ist. Die genauen Pläne der künftigen Besitzer – eventuelle Umbauten, ein neues Design – kennt aber auch der Manager noch nicht. Der Name „Das Seidl“ soll vorerst bleiben.

Das Hotel wurde 1992 errichtet und firmierte bis vor acht Jahren als „Domizil“, ehe Seidl und seine Frau selbst die Geschäftsführung übernahmen. Mit 96 Zimmern ist es der zweitgrößte Betrieb seiner Art im Landkreis, knapp hinter dem „Fürstenfelder“ in Bruck. Die Hotel GmbH betreibt unter anderem auch das „Alpenglühen“ in Olching. (op)

