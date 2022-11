Katastrophenschutz: Sieben neue Sirenen sollen beschafft werden

Von ihnen soll es auch in Puchheim bald einige mehr geben: eine Sirene auf einem Hausdach. (Beispielfoto) © Jens Büttner/dpa

Puchheim soll wieder ein flächendeckendes Sirenen-Netz bekommen. Der Stadtratsausschuss für öffentliche Sicherheit sprach sich jetzt für insgesamt sieben Neu-Installationen zu einem Gesamtpreis von 106 000 Euro aus.

Puchheim - Für die Feuerwehr wären die Alarm-Melder zwar nicht mehr notwendig, die Investition soll aber der Vorsorge für den Katastrophenschutz dienen.

Die heutigen Modelle sind durch Akkus auch für Stromausfälle gerüstet. Außerdem können sie für Sprach-Durchsagen genutzt werden.

Die alten Sirenen aus der Zeit des Kalten Krieges waren in Puchheim nach und nach abgebaut worden. Nur zwei in Puchheim-Ort, eine davon auf einem Privatgrundstück in der Dorfstraße, haben bis heute überlebt. Die künftigen Heuler werden sämtlich auf öffentlichem Gelände installiert, in der Regel auf Dächern.

Standorte

Standorte sind unter anderem die Alte Schule in Puchheim-Ort, die Grundschule Süd, das frühere Jugendzentrum am Grünen Markt und das Vereinsheim des FC Puchheim. Am Schopflach-Friedhof wird ein Sirenenmast errichtet. Zwei neue Geräte kommen auf Wohnhäuser im städtischen Eigentum: in der Siemensstraße und der Lagerstraße.

Auf die Puchheimer kommt damit auch ohne Katastrophenfall wieder regelmäßiger Lärm zu: Gewöhnlich werden die Sirenen jeden ersten Samstag im Monat um halb zwölf vormittags getestet. Aller Voraussicht nach wird die Anschaffung im kommenden Jahr durch staatliche Fördermittel unterstützt. Der Beschluss des Ausschusses ist nur eine Empfehlung, entscheiden muss der Stadtrat in seiner November-Sitzung. OLF PASCHEN

