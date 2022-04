So entstand das Bürgermeister-Viertel

Teilen

Nur einer war noch länger als er im Amt: Bürgermeister Heinrich Müller amtierte von 1948 bis 1970 als Puchheims Bürgermeister. © Stadtarchiv Puchheim

Drei Straßen in Puchheim sind nach Bürgermeistern benannt. Sie alle liegen in einem Viertel nördlich der Lagerstraße. Was nach heutiger Sicht unvorstellbar ist: Damals, im Jahre 1950, wurden Straßen mit Namen noch lebender Personen getauft. Ein Beispiel hierfür ist die Bürgermeister-Müller-Straße.

Puchheim – Heinrich Müller war erst zwei Jahre im Amt, als 1950 eine Straße nach ihm benannt wurde. Allerdings sollte der Sozialdemokrat der Bürgermeister mit der zweitlängsten Amtszeit werden, nämlich 20 Jahre. Erst Herbert Kränzlein stellte dann im Jahr 2010 diesen Rekord ein.

Vom Wachmann zum Bürgermeister

Müller kam 1897 als Sohn eines deutschen Vaters und einer Schweizer Mutter nahe Zürich zur Welt. Er machte eine Buchbinder-Lehre, ehe er als deutscher Staatsbürger 1916 zum Militär abberufen wurde. Noch in diesem Jahr nahm er an der Schlacht bei Verdun teil, wo er schwer verwundet wurde (wie auch zwei Jahre später wieder). Wohl deshalb kehrte er am 9. November 1918 nach Deutschland zurück. Just am Tag der Revolution, vor dem Waffenstillstand, begann er seinen Dienst als Wachmann im Puchheimer Kriegsgefangenenlager. Bis 1921, als das Lager geschlossen wurde, war er im Militärdienst.

Hochzeit und Haus in Puchheim

In Puchheim blieb er, heiratete Elisabeth Ihle und baute ein Haus an der Olchinger Straße. Er machte den Meister, 1939 wurde er erneut eingezogen, in Frankreich und Russland eingesetzt und kurz vor Kriegsende aus der Wehrmacht entlassen, wohl wegen alter Verletzungen. Wie sehr ihn zwei Weltkriege und Jahre als Lager-Aufseher prägten? In späteren Würdigungen ist jedenfalls oft von seiner Friedensliebe die Rede, er war Mitgründer der Rot-Kreuz-Sanitätskolonne in Puchheim und noch als Bürgermeister deren Führer.

Im Januar 1946 gehörte Müller zu den vier Männern, die in der Bahnhofsrestauration eine SPD-Sektion (wieder) gründeten. Im selben Jahr wurde er Mitglied des Gemeinderats, der ihn 1948 zum Bürgermeister kürte. Vier Mal wurde er wiedergewählt, die letzten beiden Male direkt von den Puchheimern. Was ihn aber dazu brachte, 1953 die SPD zu verlassen und sich dem gerade gegründeten „Bund der Deutschen“ (BdD) anzuschließen, ist unklar. Hätte es nur Streit im Ortsverein gegeben, hätte Müller als Parteiloser weiter walten können.

Die linke Splitterpartei BdD war in jenen Jahren noch entschiedener gegen Wiederbewaffnung und unbedingte Westbindung als die SPD. Für die lokale Politik scheint der Parteiwechsel jedenfalls keine Rolle gespielt zu haben. Bei der ersten Direktwahl 1960 stellte die SPD keinen Gegenkandidaten auf. Sechs Jahre später soll Müller als Kandidat einer freien Wählergruppe aus Puchheim-Bahnhof angetreten sein. Laut dem heutigen Stadtrat Jean-Marie Leone, der ein wenig über die Geschichte seiner Puchheimer SPD recherchiert hat, war es aber eben jene Gruppe, die Müller nicht mehr nominieren wollte, sondern mehrheitlich einem Benno Untergehrer den Vorzug gab. Der wiederum trat dann für eine „Gruppe 66“ an, eine Gemeinschaft von Kritikern des damaligen Projektes, Puchheim zu einer echten Trabantenstadt mit 33 000 Einwohnern zu machen. Wie auch immer: Der Amtsinhaber siegte nach offenbar heftigem Wahlkampf in der Stichwahl. Ein Jahr später kehrte er in die SPD zurück.

1969 hatte Müller einen Herzinfarkt, von dem er sich nie mehr ganz erholte. Im Juni 1970 bat der fast 73-Jährige den Gemeinderat aus Alters- und Gesundheitsgründen um Entlassung aus seinem Amt. Zum Nachfolger und ersten hauptamtlichen Bürgermeister wurde Erich Pürkner von der CSU gewählt.

Garten-Liebhaber und Dackel-Besitzer

Was für ein Mensch war Heinrich Müller? Aufnahmen aus den späten 1960er-Jahren zeigen einen schnauzbärtigen, hageren Mann, dem aber vielleicht durchaus der Schalk im Nacken saß. Die Presse rühmte zu seinem 70. Geburtstag jedenfalls neben seiner Menschenfreundlichkeit seinen Humor. Der sanftmütige Garten-Liebhaber und Dackel-Besitzer war möglicherweise bescheiden in seinen äußeren Ansprüchen: Sein erstes, winziges Amtszimmer wollte er so lange nicht gegen einen repräsentativeren Raum tauschen, solange es noch wohnungslose Flüchtlinge in Puchheim gebe, sagte er 1949 einem Tagblatt-Reporter.

Andererseits stellte er sein Licht nicht gerade unter den Scheffel, wie in seinen Abschiedsworten 1970 deutlich wurde: „Ich wünsche, dass Puchheim einen so selbstlosen und jedem helfenden Bürgermeister bekommt, wie ich es war.“ Müller starb 1977 in Fürstenfeldbruck.

Die beiden anderen Amtsträger

Ein weiterer Namensgeber für eine Straße im Viertel ist Klement Koch. Er war sogar zwei Mal erster Mann der Gemeinde. Zunächst noch zu Weimarer Zeiten, ab 1928, bevor er fünf Jahre später von den Nazis abgesetzt wurde. Geboren 1872 als Bauernsohn in Puchheim-Ort, lernte er Zimmerer, bewirtschaftete aber auch das elterliche Anwesen. Nach dem Einmarsch der Amerikaner 1945 wurde er wieder als Bürgermeister eingesetzt, gab das Amt aber nach wenigen Monate wohl aus gesundheitlichen Gründen auf. Er starb im April 1952.



Nur zwei Jahre lang leitete Franz-Xaver Ertl die Gemeinde. Der aus Niederbayern stammende Bauingenieur (Jahrgang 1879) war in den 1920er-Jahren nach Puchheim-Bahnhof gekommen und lebte in einem Haus an der Ecke Lager-/Rainerstraße. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Luftschutzwart.



Nach dem Rückzug von Koch wurde ihm 1946 das Bürgermeister-Amt übertragen. Vermutlich räumte er seinen Posten nicht freiwillig, sondern wurde von dem zweiten Nachkriegsgemeinderat 1948 nicht wiedergewählt. Vielleicht weil in seiner Amtszeit die Gemeindekanzlei nach Puchheim-Bahnhof verlegt wurde, was bei den Ortlern für böses Blut sorgte. Ihm gelang es aber auch, das ehemalige Gelände des Kriegsgefangenenlagers für die Gemeinde zu pachten und so Wohnraum insbesondere für Ausgebombte und Vertriebene zu schaffen. Ertl starb 1961 in München.



Die Straßen der Nachkriegsbürgermeister sind eng verbunden mit der Geschichte des Kriegsgefangenenlagers. Nachdem dieses geschlossen wurde, plante der Reichsbund der Kriegsbeschädigten offenbar eine Wohnsiedlung, konnte aber den Kaufpreis von einer Million Reichsmark nicht aufbringen. So schreibt es die Puchheimer Historikerin Ellen Echter.



Viele der Unterkünfte waren damals abgebaut worden und fanden – etwa in Gröbenzell als Notkirche – eine andere Bestimmung. Ansonsten diente die zunehmend verwilderte Fläche dem Kartoffelanbau oder als Rinder- und Schafweide, denn der Grund konnte vom Staat gepachtet werden.



Offenbar schon 1944 wurden dort die ersten Behelfsbauten für Evakuierte errichtet, 1947 wurde erstmals eine große Fläche von der Gemeinde gepachtet und parzelliert.



Die neuen Siedler durften nur ein Kleinwohnhaus errichten, der Rest des 1000 bis 1200 Quadratmeter großen Grundstücks blieb einem Gemüse- und/oder Obstgarten vorbehalten. 1950 schließlich, in Bürgermeister Müllers Zeiten, kaufte die Gemeinde das Gelände und bot 93 Bauplätze zum Weiterverkauf an. Sie lagen an den immer noch erhaltenen drei parallellen Wegen, die einst von den Gefangenen im Lager angelegt worden waren: die späteren Bürgermeisterstraßen.

Die Serie

Das ist der 16. Teil der Serie „Straßennamen und was alles dahintersteckt“. Hier wird die Geschichte hinter den Straßenschildern beleuchtet und welche Personen sie geprägt haben.