Solarpark soll deutlich größer werden

Die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist gerade in aller Munde. Auch in Puchheim soll diese vorangetrieben werden: Der Solarpark an der Roggensteiner Straße soll wachsen. Möglich macht es eine Gesetzesänderung.

Puchheim – Der Solarpark an der Roggensteiner Straße zwischen Puchheim und Eichenau ist bereits elf Jahre alt. Der Entwicklungsausschuss des Stadtrats beschloss jetzt eine Änderung des Bebauungsplans. Diese ermöglicht es, auch den nördlich angrenzenden Acker mit einer Photovoltaik-Anlage zu belegen.

Schon ursprünglich sollte auf dem gesamten 7,3 Hektar großen Gelände Sonnenstrom produziert werden, ehe eine Änderung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) den Plänen einen Strich durch die Rechnung machte.

Demnach gab es feste Vergütungen nur mehr für Freiflächen-Anlagen, die nicht weiter als 110 Meter von großen Straßen oder – wie hier – Bahnstrecken entfernt sind. Durch eine neuerliche EEG-Änderung gilt jetzt aber ein Abstand von bis zu 200 Metern.

Für die zusätzliche Nutzung wird es zwar vermutlich einige Auflagen geben, die aber als lösbar gelten. Wegen der künftig dichteren Modul-Bestückung muss wohl zusätzliche ökologische Ausgleichsfläche geschaffen werden. Außerdem liegt ein Teil des Geländes im neu festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Und der alte Trampelpfad zwischen Rauscherweg und Großem Ascherbach verläuft zwar genau genommen innerhalb des „Sondergebietes Photovoltaik“, soll aber auf jeden Fall erhalten bleiben.

Nachverdichtung

Nach dem Konzept der Betreibergesellschaft, der Greenvest Solar GmbH aus Starnberg, kann durch die Nachverdichtung die Anlagenleistung auf 2,32 Kilowattpeak steigen. Laut einer Schätzung von Vize-Bürgermeister Manfred Sengl (Grüne) könnten (theoretisch) 4,5 Prozent des Puchheimer Strombedarfs durch die Erweiterung gedeckt werden. Direkt versorgt werden keine Gebäude in der Stadt.

Durch die EEG-Novellierung ist auch erstmals eine finanzielle Gewinnbeteiligung der Stadt möglich. Die Betreiber würden vom Verkaufspreis 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde abtreten.

Dennoch meldete Jürgen Honold (ubp) Bedenken an: Man komme einem Investor weit entgegen, der einen hohen Ertrag einfahre, ohne dass die Stadt wesentlich davon profitiere. Mit dieser Meinung blieb er aber allein. Man habe schon oft zusätzliches Baurecht für Gewerbebetriebe geschaffen, ohne deshalb eine Beteiligung an der möglicherweise höheren Rendite zu verlangen, meinte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). (op)

