Sondereinheit im Rathaus fürs Energiesparen

Teilen

Den Stecker zu ziehen, stört bei vielen Alltagsgeräten nicht und spart in puncto Stromverbrauch bares Geld. (Symbolbild) © IMAGO/CTK Photo/Petr Svancara

„Wir sollen Energie sparen und was tut die Stadt?“ könnten sich manche Bürger angesichts der Appelle zum bewussten Umgang mit Heizung und Strom denken.

Puchheim –Aber auch im Rathaus selbst hat man sich einige Gedanken zu dem Thema gemacht, und erste Maßnahmen ergriffen, dies wird draußen vor allem wegen der spärlichen Weihnachtsbeleuchtung im Vergleich zu den Vorjahren registriert.

Eine eigens eingerichtete Taskforce der Verwaltung hat bisher 29 Möglichkeiten für einen geringeren Energie-Verbrauch zusammengestellt, die Liste wird ständig fortgeschrieben. Katharina Dietel vom Umweltamt berichtete darüber jetzt dem Stadtrat.

Am einfachsten lässt sich offenbar bei der Elektrizität sparen. In der Verwaltung selbst werden Drucker über Nacht runtergefahren oder Bildschirme ganz ausgeschaltet. Außerhalb des Rathauses schreitet die Umstellung auf LED voran, besonders das Kulturzentrum PUC – ersichtlich an den Verbrauchswerten – hat sich hier hervorgetan. Übersensible Bewegungsmelder wurden neu justiert, die Dauer der Straßenbeleuchtung etwas verkürzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Nutzung der Sonnenenergie ist äußerst populär geworden, mehr als 100 Förderanträge von Privaten sind bei der Stadt eingegangen, die Zuschussmittel sind in diesem Jahr erstmals ausgeschöpft. Problem hier: Es lassen sich kaum mehr Statiker und Elektro-Planer finden, die Zeit für neue Aufträge haben.

Ein schwierigeres Thema ist in einer Stadt, die jährlich fünf Gigawattstunden Heizenergie für ihre Liegenschaften verbraucht, die Wärme. Die Hausmeister aus dem neuen Pool sähen Einsparung inzwischen zwar als eigene Aufgabe, auch die Nutzer würden „nicht mehr ganz so viel meckern“, berichtete Dietel.

Aber in ausgekühlten Sporthallen Wärmeinseln beispielsweise für Mutter-Kind-Gruppen oder Teilnehmer am Yoga zu finden, sei organisatorisch kaum zu stemmen. Und in Fluren, die eigentlich gar nicht mehr geheizt werden dürfen, drehen Eltern, die auf ihre Kinder warten, oft am Thermostat. Mütter und Väter müssten sich halt dann mal warm anziehen oder derweil spazieren gehen, empfahl die Umwelt-Beauftragte. Wem es in Bürgertreff, PUC oder Sporthalle zu kalt ist, der möge sich ans Umweltamt wenden, bat Dietel: „Nicht sagen, uns friert’s die ganze Zeit, sondern mitteilen, in welchem Raum zu welcher Uhrzeit.“ OLF PASCHEN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.