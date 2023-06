40 Jahre Stadtbibliothek: So bunt geht’s heute in der Bücherei zu

Auch Erlebnisse gehören mittlerweile zur Bücherei: Um Jugendliche anzulocken, werden Veranstaltungen geplant, wie zum Beispiel die Lesenacht im Jahr 2017. Und längst gibt es hier nicht mehr nur Bücher. © Stadtbücherei Puchheim

Die Idee, Bücher auszuleihen, ist schon sehr alt. Auch in Puchheim reichen die ersten Vorstöße, eine Bibliothek zu errichten, weit zurück. Heuer feiert sie ihren 40. Geburtstag.

Puchheim – Aus dem stillen Tempel ist ein Ort der Unterhaltung geworden. Das zeigt auch das Jubiläumsprogramm.

Zwar feiert die Stadtbibliothek in den nächsten Tagen mit einem bunten Programm ihr 40-jähriges Bestehen, aber so ganz korrekt ist die Datierung nicht. Denn städtisch ist die Bücherei erst, seit die Gemeinde zur Stadt erhoben wurde und Lektüre zum Ausleihen gab es für die Puchheimer schon vor 1983.

Ob aus der Wanderbücherei, die Bürgermeister Josef Steindl 1937 einrichten wollte, etwas geworden ist, weiß man heute zwar nicht mehr, aber schon aus dem Jahr 1954 ist ein Antrag des katholischen Geistlichen Thomas Bauer für Puchheim-Bahnhof an die Gemeinde überliefert. „Dem Wunsch der Bevölkerung entsprechend und der Notwendigkeit der Zeit gehorchend“ wollte dieser eine Pfarrbücherei einrichten und bat um Zuschüsse, die seines Wissens andernorts üblich seien. Wie großzügig die Mittel flossen, ist unbekannt, aber 1964 lagerten tatsächlich schon 250 Bücher im Pfarrhauskeller.

Zunächst ging es ins Feuerwehrhaus

Zwei Jahre später zog die Pfarr- und Volksbücherei, wie sie nun hieß, in einen 40-Quadratmeter-Raum im Pfarrzentrum. Der Gemeinderat gewährte ab 1973 regelmäßig Mittel zum Bücher-Ankauf, aber erst im Jahr 1980 wurde ein Kooperationsvertrag mit der Kirche geschlossen: Damals entstand die gemeinsame Bibliothek, jetzt unter dem Namen Gemeindebücherei, aber noch an den katholischen St. Michaelsbund angeschlossen.

Das Bücherei-Team bestand aus zehn Ehrenamtlichen der Pfarrei (darunter ein Mann), das sechs Stunden in der Woche zur Verfügung stand. Inzwischen waren – laut Zahlen von 1976 – schon rund 1600 Kinderbücher, 1300 Sachbücher und 1200 Romane angeschafft worden. Und 1981 schließlich forderte der damalige Kulturreferent mit Erfolg, das gerade leer gewordene Feuerwehrhaus so umzubauen, dass die Bücherei „für die nächsten Jahre“ gescheite Räumlichkeiten habe. Zumindest solange, bis sie dann endgültig „im künftigen Bürgerhaus“ eine Unterkunft finde. So wurde es gemacht. Zwei Jahre später und um 685 000 Mark ärmer eröffnete die Gemeinde die 200 Quadratmeter große Bibliothek an der Poststraße, wo sie bis heute ist. Die Vorgeschichte hat Stadtarchivarin Mandy Frenkel aus alten Akten rekonstruiert und in einer Broschüre zusammengefasst.

Der erste hauptamtliche Leiter

Für 35 der 40 Jahre seitdem war Otto Linseisen als erster hauptamtlicher Leiter das Gesicht der Bibliothek. Sollte es sich je um eine verstaubte Büchersammlung gehandelt haben – spätestens unter dem neuen Mann kam Leben in die Bücherei. Alte Aufnahmen zeigen ihn beim Vorlesen, umringt von Kindern, die zur wichtigen Zielgruppe wurden. Die erste Lesenacht handelte noch von Käptn Blaubär. Später brachten die Kleinen zur Detektivnacht neben dem Schlafsack auch eine Taschenlampe mit, erhielten Dienstausweise mit Foto und Fingerabdruck und lösten ihre Fälle bis zwei in der Früh. Die Bücherei ging aber auch nach draußen, trat mit Kinderbuchautoren in örtlichen Schulen auf.

Eine Krimi-Nacht gab es ebenso für die Erwachsene. Dann mit einschlägiger Autorin für die Phantasie und Rechtsmedizinerin für die Fakten. Linseisen holte, oft in Kooperation mit Buchhandlung und Stadt, prominente Namen zum Literaturtreff: Hildegard Hamm-Brücher war ebenso da wie Otto Schily, Doris Dörrie hinterließ nach ihrer Lesung im Gästebuch ein „Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht“.

Neue Art von Kunden

Im neuen Jahrtausend kam eine neue Art von Kunde auf: Leser, die in Nachschlagewerken blätterten oder in Zeitungen lasen oder am Internet-Arbeitsplatz surften, kurz: ihre Zeit dort verbrachten, ohne etwas auszuleihen. Eigentlich ein großes Kompliment für das Ambiente und das Team in einer Bücherei.

2002 gab es 2800 aktive Leser, rund 30 000 Medien und erstmals über 100 000 Ausleihen – Zahlen, die bis auf die Medien heute nicht mehr erreicht werden. Gegen Ende seiner Amtszeit allerdings klang Linseisen etwas resigniert. Die Leser wurden weniger und seinem Eindruck nach anspruchsloser. Das Buch an sich schien in in Gefahr, zum analogen Auslaufmodell zu werden.

Seine Nach-Nachfolgerin Janine Weinberger, die mit jetzt 31 einer anderen Generation angehörig, scheint dagegen nicht von Kulturpessimismus infiziert. Digitale Medien machen bei ihr heute die Hälfte des Bestandes aus, das klassische Buch mit rund 21 000 Exemplaren nur noch ein Drittel. In der Bücherei sind kleine Spiel- und Lern-Roboter unterwegs, dort stehen ein 3-D-Drucker und Konsolen zum Gamen. Letztere sind wie die Mangas Anlockprodukte für eine Kundschaft, die sich rar gemacht hatte: Jugendliche. Die haben inzwischen ihren eigenen Bereich. Und: „ Sie finden uns gar nicht so uncool und kommen wieder,“ erzählt Weinberger.

Schüler lernen hier am Wochenende

Für diese Zielgruppe ist auch ein anderes Angebot gedacht: Das „learn-end“ statt des „Week-ends“ für Schüler vor ihren Abschlussprüfungen. Die haben für ein paar Stunden an Sonntagen die Bibliothek für sich für konzentriertes Arbeiten. Studentenfutter und Ohrenstöpsel werden gestellt.

Den Vorwurf, dass der stille Tempel des Buches zur Entertainment-Location wird, fürchtet Weinberger nicht. Eine öffentliche Bibliothek sollte beides anbieten, ruhige Lektüre wie auch Erlebnis. Eine Bücherei müsse auch ein Ort des Entdeckens und Ausprobierens sein. Nach Meinung ihres Chefs ist sie jedenfalls auf dem richtigen Kurs: Die Stadtbibliothek sei heute „spannender aufgestellt als je zuvor“, schwärmt Bürgermeister Norbert Seidl im Vorwort zur Festbroschüre. (Olf Paschen)

