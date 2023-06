Domino-Tag und Straßenfest zum 40. Geburtstag der Bücherei Puchheim

Die Stadtbücherei in Puchheim feiert ihren 40. Geburtstag mit einem breiten Programm. (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Diese Woche steht ganz im Zeichen des 40. Geburtstags der Puchheimer Stadtbücherei. Es steht noch so einiges auf dem Programm.

Puchheim - Am Donnerstag, 15. Juni, findet von 15 bis 17 Uhr die beliebte Makerspace-Veranstaltung statt. Kinder ab vier Jahren können spielerisch Anwendungen der Robotik kennenlernen. Auch ein 3D-Drucker ist im Einsatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Samstag, 17. Juni, findet erstmals ein Domino-Day in den Räumen der Bücherei statt, mit 23 000 Steinen. Teilnehmen kann jeder ab sieben Jahren. Anmeldung in der Bücherei, unter Telefon (089) 80 09 81 15 oder per E-Mail an bibliothek@puchheim.de.

Am Sonntag, 18. Juni, klingt die Jubiläumswoche mit einem Straßenfest vor, in und hinter der Bibliothek aus. Hier kommt jeder auf seine Kosten: Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Luftballontiere und kleine Spielaktionen freuen. Auf der Bühne zwischen Rathaus und Stadtbibliothek finden Clowndarbietungen, Konzerte der Musikschule und ein Poetry-Slam statt. Auch die Bibliothek selbst ist von 10 bis 18 Uhr für die Ausleihe geöffnet. Der süße und herzhafte Hunger wird gestillt. Die Einnahmen werden für die neue Leseterrasse verwendet. Bei schlechtem Wetter geht es in den Pfarrsaal von Sankt Josef, Am Grünen Markt 2.