Puchheim stockt Ausgleichsflächen für Bauprojekte auf

Wenn gebaut wird, sind häufig Ausgleichsflächen notwendig. © Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Die Stadt hat ihr sogenanntes Ökokonto erheblich aufgestockt.

Puchheim – Zu den schon bestehenden insgesamt 2,25 Hektar Grund, der umweltschonend bewirtschaftet wird, sollen in nächster Zeit Flächen in ungefähr der gleichen Gesamtgröße hinzukommen. Sämtliche bisherigen und neuen Grundstücke liegen in Puchheim-Ort, vor allem am Parsberg, künftig aber auch direkt an der Bundesstraße 2.

Flächen meist verpachtet

Alle Flächen befinden sich im städtischen Eigentum und sind in der Regel an Bauern verpachtet. Die Besonderheit: Die Landwirte dürfen weder Ackerbau betreiben noch düngen, können und sollen diese Wiesen aber zweimal im Jahr mähen und das Grüngut weiter verwenden. Vereinzelt wurden auch Bäume gepflanzt und Gehölzstreifen angelegt, generell sollen artenreiche Blühflächen, aber auch Feuchtwiesen entstehen.

Dies gilt auch für die meisten der neu ins Auge gefassten Parzellen, die damit weiter extensiv bewirtschaftet werden können. In einem Fall ist aber auch eine Streuobstwiese geplant. Eine 4000 Quadratmeter große künftige Öko-Fläche an der Bundesstraße 2 ist bislang nur eine als inoffizieller Parkplatz genutzte Brache, die komplett neu angesät werden müsste.

Weitere Standorte nicht ausgeschlossen

Weitere Standorte, eventuell auch in ehemaligen Moorgebieten, sind in der Zukunft nicht ausgeschlossen. Hier hat die Stadt aber kaum eigenen Grund. Und eine Wiedervernässung auf nur schmalen Parzellen macht wenig Sinn, wie es im zuständigen Ausschuss hieß. Mit ihren Ökokonten schafft eine Kommune Reserven für Ausgleichsflächen, die bei größeren Bauprojekten notwendig werden. Allein für die künftige Siedlung an der Alpenstraße muss nach einer ersten Schätzung rund ein Hektar Land renaturiert werden.

Öko-Flächen müssen allerdings nicht für diesen Zweck verwendet werden, sondern könnten beispielsweise auch als Hochwasser-Retentionsflächen dienen oder einfach so ein Stück kaum berührte Natur bleiben. OLF PASCHEN

