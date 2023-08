Seit Sturm Ronson: Ganze Straße in Puchheim immer noch ohne Internet und Telefon

Kabel der Telekom beschädigt

Das Unwetter mit dem Sturm Ronson ist bereits drei Wochen her. Doch in Puchheim haben manche immer noch mit den Folgen zu kämpfen: Internet und Telefon gehen immer noch nicht.

Puchheim – Seit dem Gewittersturm am 11. Juli ist fast ein ganzer Straßenzug in Puchheim-Bahnhof ohne Internet und Telefon-Anschluss. In der Weiherstraße war (auf Privatgrund) ein Baum entwurzelt worden und hatte bei seinem Sturz einen Kabelverzweiger der Telekom beschädigt.

Dadurch wiederum wurden Leitungen auf 25 Meter Länge vorübergehend unbrauchbar. Betroffen waren zahlreiche Anwohner, nicht nur die genau fünf Kunden der Telekom in dieser Straße. Andere Nutzer haben Verträge mit Vodafone oder 1&1, blieben aber ebenso im Unklaren, wie lange der Ausfall dauern könnte. Nachrichten kamen zudem nur per E-Mail.

Die Telekom erklärte auf Tagblatt-Nachfrage, dass eine Tiefbaufirma das defekte Kabel bereits ausgewechselt habe. Es seien allerdings noch „Montagearbeiten“ erforderlich, die man bis zum Ende dieser Woche abzuschließen hoffe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zu der Frage, ob das Unternehmen allein für Unterhalt und Wartung zuständig ist, andere Provider das Netz nur mitnutzen, gab es keine Auskunft.

Auch die lange Dauer der Schadensbeseitigung wurde nicht erklärt. Über das Tagblatt bat die Telekom aber ihre betroffenen Kunden „um Verständnis“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Lesen Sie auch: Rätsel um nächtliche Schreie in der Planie.

Olf Paschen