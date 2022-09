Unternehmen verlegt Leitungen - Telekom steigt doch noch bei Glasfaser ein

Spatenstich in Puchheim-Ort: Hier hat Teranet bereits mit der Verlegung von Glasfaser-Leitungen begonnen. Jetzt tritt die Telekom auch noch auf den Plan. © mm

Der Kieler Glasfaser-Anbiete Teranet reißt gerade die Straßen in Puchheim-Ort auf, um Leitungen zu verlegen. Jetzt klinkt sich auch noch die Telekom ein und will Kunden akquirieren.

Puchheim – Die Befürchtung ist nun, dass Straßen zweimal aufgerissen werden, um die jeweiligen Leitung zu verlegen.

Kurz nachdem das Kieler Unternehmen GVG Glasfaser unter dem Markennamen „teranet“ mit dem Glasfaserausbau in Puchheim begonnen hat, ist noch ein größeres Telekommunikationsunternehmen auf den Plan getreten. Auf Plakaten und mit Hausbesuchen wirbt seit einiger Zeit jetzt ebenso die Telekom um neue Kunden für einen ultraschnellen Internet-Anschluss per Glasfaser.

Einige Puchheimer freuen sich allerdings nicht über die geschäftsbelebende Konkurrenz. Sie befürchten vielmehr, dass Straßen ein zweites Mal aufgerissen werden müssen. Und das ist offenbar wirklich nicht auszuschließen. In der Stadtverwaltung, wo erst vor Kurzem der Zustimmungsantrag zum Wegerecht für Puchheim-Bahnhof von der Telekom einging, will man sich zwar um einen koordinierten Ausbau bemühen, falls die Post-Nachfolger tatsächlich ausreichend Kunden gewinnen und selber Kabel verlegen wollen. Die Kommune hat laut Telekommunikationsgesetz aber keine wirkliche Handhabe, sie muss einen Ausbau zulassen. Nur beim Wie und Wann hat sie ein Mitspracherecht.

Mitverlegung?

Theoretisch wäre denkbar, dass die Telekom das Teranet-Netz für eigene Kunden mitnutzt. Der Zugang („Open Access“) ist gesetzlich geregelt, vom Mitbewerber können keine Fantasiepreise verlangt werden. Diese Lösung hat die Telekom aber bereits ausgeschlossen.

Eine gleichzeitige Verlegung der Kabel zweier Anbieter wäre dagegen möglich. Die Telekom-Pressestelle berichtet von „aktuellen Gesprächen“ über eine Mitverlegung. Schließlich wolle man den Bürgern einen zweifachen Ausbau ersparen.

„Bisher ist niemand auf uns zugekommen“, heißt es dagegen in der GVG-Zentrale in Kiel, die ein Tiefbau-Unternehmen mit den eigentlichen Arbeiten beauftragt hat. Und man verkneift sich die Einschätzung nicht, dass nachträglich auf den Zug aufzuspringen „keine nachvollziehbare Unternehmenspolitik“ sei.

Nur die Rosinen?

Anders als GVG hatte die Telekom ursprünglich kein Interesse an einem sogenannten „eigenwirtschaftlichen Ausbau“ ohne kommunale oder staatliche Förderung in ganz Puchheim. Teranet hat die ersten Anschlüsse in Puchheim-Ort fertiggestellt und will sich weiter über den Süden von Puchheim-Bahnhof bis schließlich zum Norden vorarbeiten. Man habe sich nicht nur die Rosinen rausgepickt, also besonders kundenreiche Gegenden, sondern werde weit über 90 Prozent der Stadtfläche versorgen, heißt es.

Annähernd jeder zweite der 11 000 Haushalte soll sich für einen Vertrag mit Teranet entschieden haben, zu dem in der Startphase ein kostenloser Hausanschluss gehört. Die Verlegung soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Erstaunlicherweise will aber auch die Telekom ab diesem Herbst insgesamt 10 400 Haushalte anschließen, allerdings in zwei Ausbaustufen bis Ende 2024. Eine Mindestquote von Anschlusswilligen wird hier nicht verlangt.

