Große Freude im Advent: Tierisch was los auf dem Sternderlmarkt

Von: Andreas Schwarzbauer

Hier kann man richtig gemütlich Pause machen: Christine Görn und Flo Aberger sitzen mit Hund Timon am Lagerfeuer und essen Gulaschsuppe. © Weber

Die Leute haben nach der langen Corona-Pause so viel Lust wie nie zuvor auf die Adventszeit – und Christkindlmärkte. Diesen Eindruck konnte man auch auf dem Puchheimer Sternderlmarkt gewinnen.

Puchheim – Die Besucher freuten sich über viel Selbstgemachtes – und kulinarische Spezialitäten wie Burger und Ingwer-Weißweinpunsch.

Glitzernde Adventskränze, selbst gemachte Marmeladen, kunstvolle Figuren aus Handtüchern oder hölzerne Salz- und Pfefferstreuer: An den 40 Ständen des Sternderlmarktes im Puchheimer Kulturzentrum PUC finden die Besucher eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk. „Hier gibt es eine große Vielfalt an Selbstgemachten. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Maria Rothbucher.

Sie verkauft bunte Bastelarbeiten aus Papier. Ihr Repertoire reicht von kleinen Schachteln über Deko-Sterne bis zu Weihnachtskarten. Die Stimmung sei dieses Jahr besonders schön, findet die Puchheimerin. „Die Leute haben solche Veranstaltungen in der Corona-Zeit vermisst.“

Einige Meter weiter bewundert Ariane Kohler eine Katze, die aus einem Handtuch gefaltet wurde. Daneben sitzen noch ein Frosch und ein Elefant. „Mir gefällt hier vor allem, dass alle Sachen selbst gemacht sind“, sagt sie. Sie hofft, noch ein paar Weihnachtsgeschenke zu finden. In ihre Tasche sind bereits Babyklamotten für Sohn Florian gewandert.

Der Markt ist gut besucht. „Am Samstag war es richtig voll“, sagt Jutta King vom Organisationsteam. Sie glaubt, dass auch die vielen Mitmachaktionen die Puchheimer anlocken. Für Kinder gibt es einen Maltisch und einen Baum, an dem sie ihre Wünsche hängen können. Der Nikolaus war zu Besuch. Erwachsene können sich an einem gemeinsamen Adventssingen beteiligen. Vor dem Puchheimer Kulturzentrum sorgt die evangelische Kirche für die Verpflegung der Besucher.

Gulaschsuppe am Lagerfeuer

Christine Görn und Flo Aberger sitzen dort mit Hund Timon am Lagerfeuer und essen Gulaschsuppe. „Wir kommen aus München. Dort gibt es das in dieser Form nicht, so klein und gemütlich“, sagt Görn. Auf den großen Christkindlmärkten gebe es keine Zeit zum Verschnaufen. „Man muss von A nach B hetzen, weil einen die Masse mitschiebt.“

Manfred und Elisabeth Wolf sind extra wegen der Burger, die es an einer Bude gibt, von Geiselbullach nach Puchheim geradelt. „Sie wurden uns empfohlen und waren wirklich gut“, sagt Manfred Wolf. Außerdem schwärmt er vom Ingwer-Weißweinpunsch, den er bereits probiert hat. Zwar hätten sie auch beim Auftritt der Puchheimer Musikschule gelauscht, aber: „Wir sind vor allem für die kulinarischen Sachen zuständig“, sagt er lachend.

Auch Rolf Scheiber lobt das Essensangebot ausdrücklich: „Hier gibt es alles: gute Drinks, Deftiges und Süßes“, sagt er. Der Puchheimer hat wegen seines Sohnes vorbeigeschaut, der an den Ständen der Kirche mithilft. „Wenn man über den Markt schlendert, weiß man, die Adventszeit hat begonnen – auch wenn noch kein Schnee liegt.“

