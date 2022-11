Bürokratie: Trotz Krise wächst Solarpark nicht schneller

Solaranlagen (Symbolbild)

Die Zeit für die Energiewende drängt, aber dies hat noch keine Auswirkungen auf die Bürokratie. Die Erweiterung des Puchheimer Solarparks an der Roggensteiner Straße gibt es weiter nur im Standard-Genehmigungsverfahren.

Puchheim – Der elf Jahr alte Solarpark an der Roggensteiner Straße in Puchheim kann erweitert werden. Eine vereinfachte Bebauungsplanänderung, die auf eine frühzeitige Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit verzichtet, und das normale Verfahren beschleunigen würde, hat das Landratsamt jedoch abgelehnt. Das Turbo-Verfahren sei aus Gründen der Rechtssicherheit nicht möglich. „Dies zum Thema Beschleunigung der Energie-Wende und Entbürokratisierung,“ kommentierte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) das Veto der Kreisbehörde in Fürstenfeldbruck.

Die Ausdehnung Richtung Norden und eine neu beginnende Laufzeit von insgesamt 30 Jahren wurden jetzt vom Entwicklungsausschuss des Puchheimer Stadtrats gut geheißen. Eine ökologische Ausgleichsfläche in einem Umfang von fast 10 000 Quadratmetern wie ursprünglich vorgesehen ist nach den neuen bayerischen Richtlinien für Photovoltaik-Anlagen nicht mehr erforderlich. Die Voraussetzung ist dabei allerdings: Auf dem Gelände muss ein „arten- und blütenreiches Grünland“ entstehen und dieses muss dauerhaft gepflegt werden. Zu den Bedingungen gehört außerdem, dass die Module mindestens 80 Zentimeter Abstand zum Boden halten und zwischen den einzelnen Reihen Platz für mindestens drei Meter breite Streifen bleibt.

In dem geänderten Bebauungsplan werden für die künftige Wiese außerdem Saatgut-Mischungen mit einem Kräuteranteil von wenigstens 30 Prozent vorgeschrieben. An den Rändern sollen standortgerechte Blumen statt Sträuchern angepflanzt werden. Im Vertrag mit den Betreibern soll zudem vereinbart werden, dass der – allerdings schon ziemlich zugewachsene – Trampelpfad zwischen dem Rauscherweg und Wohnpark Roggenstein erhalten bleiben kann. (op)

